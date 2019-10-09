孤兒育幼院長大尋嘸父母欲輕生　警用「行動電腦」救回命

記者陳豐德／新北報導

新北市三重台北橋日前接獲通報，在台北橋上疑似有民眾有輕生，趕往現場時發現張男雙腳懸空坐在橋面欄杆上，經員警耐心安撫及勸說，才知道從小在育幼院長大的張男因試圖找親生父母未果，心情低落下才萌生輕生念頭，警方以行動電腦查詢張男父親照片後放在人行道，誘使他走下欄杆觀看，隨即將他壓制管束，並通報親友到場關心後返家，救回一條寶貴性命。

▲孤兒找不到親生父母試圖輕生，三重警勸阻後救回一命。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重分局三重派出所警員黃祈正、李彥霖晚間2時許正在執行巡連勤務，接獲勤指中心通報疑似有輕生案件，火速趕往台北橋查看，發現張男就坐在橋面欄杆上，隨時有跳下淡水河輕生的可能，且不許警方接近，他向員警表示因為找不到親生父母親，在育幼院長大的自己才會心情低落想輕生。

警員黃祈正靈機一動，詢問張男父親姓名並以警用行動電腦查詢，將相片顯示後再將行動電腦置放人行道，誘使張民走至人行道確認，張男離開欄竿後，兩名員警立即衝上前壓制管束，並勸導活著有希望，跳下去是遺憾。由於張男混身酒氣，待酒意退去後，通知3名友人到場關心，由友人帶返家，張男情緒獲得安撫也相當感謝員警的關心。

三重警呼籲珍愛生命，希望無限，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。活著的每一分鐘都是寶貴的，讓綻放的每一個微笑都是甜美的。

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