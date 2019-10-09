首塊「太空人造肉」誕生！　解決糧食安全　 「3D列印」突破微重力限制

「Aleph Farms」和俄羅斯生技實驗室「3D Bioprinting Solutions」及兩間美國公司，共同進行了這項創舉，一起實現用3D生物列印機培育出第一塊「太空人造肉」。實驗中，將牛細胞送上國際太空站，在微重力環境中，以3D生物列印科技，將牛細胞培養成小型肌肉組織，結果證明人造肉技術，能在太空環境成功進行，未來或許有機會提供肉類食品給太空人。





▲美味牛肉讓人人食指大動。（圖／達志示意圖，非當事太空肉）

根據外媒報導，「Aleph Farms」首席執行長杜比亞(Didier Toubia)表示，「在最惡劣的條件下，實驗成功意味著可以在任何時間、任何地點、爲任何人生產人造肉，且無需依賴自然資源。」我們的願景是在保護自然資源的同時，也能確保後代子孫的「糧食安全」，現在已經邁出了第一步。

▲期待太空肉上餐桌的那一天。（圖／達志示意圖）



根據該公司預估，雖然證明了太空人造肉概念成功，但距離人造漢堡或人造牛排真正能讓地球上的消費者購買、端上餐桌，至少還需要3年時間，也許有一天，我們可以吃到太空中生長的漢堡。