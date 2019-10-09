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一天少賺2千萬！大葉高島屋周年慶停業　專家說原因

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▲大葉高島屋停電停業一天。（圖／大葉高島屋提供）

▲大葉高島屋因停電，在周年慶期間停業一天。（圖／大葉高島屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天母大葉高島屋昨（10／8）傍晚6點突然陷入一片漆黑，許多逛街客戶一頭霧水，愣了幾秒才發現停電了，百貨人員緊急聯繫處理停電事宜，卻直至晚上8點仍無法供電，商場對外宣佈晚上8點提前打烊，今（10／9）一早更對外宣佈停業一天，周年慶才開始第8天就發生停電，粗估一天損失2,000萬營業額。

▲大葉高島屋停電停業一天。（圖／大葉高島屋提供）

▲周年慶期間停業一天至少會損失2000萬營業額。（圖／大葉高島屋提供）

下半年進入百貨週年慶折扣季，偶有百貨遇到颱風，會在周年慶期間停業一天，但因為停電檢修而在周年慶停業的狀況並不常見，大葉高島屋每年周慶約20天左右的促銷期間，可帶來約7億元的業績，尤其周年慶買氣都集中在前幾日，停業一天就大概會損失2000萬元的業績。

▲▼天母，大葉高島屋。（圖／資料照）

▲大葉高島屋樓層設計特殊，賣場中央主要是靠燈光照明。（圖／資料照）

大葉高島屋今年邁入第25週年，也是天母地區歷史最悠久的百貨公司，停車場設置在建築物上方樓層，下方賣場樓層設計寬廣，但隔間設計導致引入的自然光較少，一停電即使有緊急照明，賣場視線還是會較為昏暗，昨因是正常上班日，人潮數未達到發生推擠的地步，但若發生在連假期間可能會有風險。

大葉高島屋表示，因變電器故障導致10／8晚間的停電，等待台電人員前來排除故障狀況並換新，才決定要提前至晚上8點打烊，因即將迎接國慶連假，到時人潮會比平常日增加2至3倍，為了將停電機率減小到最低，決定在10／9停業一天全面作檢修。

▲大葉高島屋2019周年慶。（圖／大葉高島屋提供）

▲大葉高島屋周年慶在10／14前還推滿千送百回饋。（圖／大葉高島屋提供）

百貨相關人士也表示，大葉高島屋此舉雖無奈，但也是權衡之下的決定，因為連假帶來的人潮跟商機比平日多出好幾倍，加上若發生停電除了無法賺錢，還可能會有顧客安全的問題，所以索性停業一天全面檢修，當然對周年慶業績短期會有影響，但該買的人還是會買，只是換別天來買，其實是差在餐飲跟過路客，不會影響那麼大。

今年百貨停電狀況時有所聞，信義區如微風南山、新光三越信義新天地A9與A8都遇過，原因包括設備故障、變電器失常等，還造成無法結帳、民眾摸黑吃飯的狀況，部分百貨業者表示，會在周年慶前檢查供電設備，避免此狀況再發生。

基本上百貨都會有緊急供電系統，會在停電後開啟基本照明與電梯電力，民眾遇停電可等待照明提供後緩步走向出口。新北市政府消防局曾宣導，民眾在逛街時因停電受困電梯，建議不要太過驚慌，因電梯為非密閉空間，不會造成缺氧，按下通話鍵對外告知等候救援，盡量保持鎮定是最重要的。

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