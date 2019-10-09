2020大選前非洲豬瘟戰役緊繃　應變中心11月底展開入侵演習

▲非豬豬瘟疫情嚴重擴散，只要帶肉製品入境直接開罰20萬元。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（9日）上午召開第13次會議會後記者會指出，東亞非洲豬瘟疫情嚴峻，目前只剩日本和台灣沒疫情，目前已規劃預想萬一台灣真的爆發疫情該如何處置作為，將影響降到最低，預計11月底將展開突擊演習。而旅客違規攜帶肉品入境高峰，將落在2020大選前。

根據應變中心數據顯示，截至10月8日為止，亞洲地區包括蒙古、大陸、越南、柬埔寨、寮國、緬甸、菲律賓、北韓、韓國、東帝汶等，東亞地區共10個國家向世界動物組織（OIE）通報非洲豬瘟疫情。

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▲黃金城推測來自大陸違規肉製品驗出非洲豬瘟病毒件數上升，可能是有第2波疫情。（圖／記者許展溢攝）

農委會副主委黃金城說，目前整個疫情亞洲只剩日本跟台灣沒有，其他有養豬的國家基本上都淪陷，其中也傳達出「沒有一個國家能有效控制疫病」重要訊息，也就是只要某一個國家一爆發疫情就會一直傳播。

黃金城提到，現在最有可能將疫情控制甚至清除，最有機會的國家就是韓國，以該國有1千1百多萬頭養豬數來看，已有9起家豬案例，撲殺15469頭豬，共14場疫情，其中1 場為野豬病例。採取措施為感染場周圍3公里全部撲殺，政府並將認為有可能受感染的豬買下屠宰冷凍，希望將疫情控制，接下來要看韓國疫情能否因為這樣阻擋住。

▲非洲豬瘟在其他國家嚴重擴散。（圖／記者許展溢攝）

應變中心表示，為預防萬一台灣真的爆發疫情，能將影響降到最低，已規劃相關對策，並隨時關注國際疫情動態，視風險狀況調整相關邊境管理措施，預計10 月底前將向行政院呈報完整計畫，11月底至12 月間，以突擊方式進行演練假設疫情入侵台灣時該如何因應。

至於違規攜帶肉製品部分，應變中心指出，9月至今被裁罰20萬元的件數，仍有51件，以9月為例，肉製品被驗出非洲豬瘟病毒陽性比例，來自越南4件佔17.39%；來自大陸17件佔11.18%，檢出比例仍高。

▲東亞非洲豬瘟疫情嚴峻。（圖／記者許展溢攝）

農委會主委陳吉仲提到，中秋節前後旅客進出不小心帶了含有肉製品月餅，讓違規件數提升，估計2020年大選前期會再有一波高峰。黃金城說明，國人違規帶肉類品入境已逐漸下降，但中秋節前後又攀升，推測有2種可能，一是大陸豬隻被感染後全拿去冷凍做加工，或可能有第二波疫情。而日本是否要納行李百分百檢查，應變中心表示，目前沒此計劃。

▲違規帶肉製食品入境最高罰100萬元。（圖／記者許展溢攝）



另外，應變中心說明，國內活豬及屠體分裝車輛，裝設GPS追蹤系統，統計3128輛，已裝設2984輛，77輛車號勘誤重複，餘下67輛除加強輔導加裝和查處，也呼籲車主主動安裝，以免成為防疫漏洞。應變中心強調，國慶連假來臨，國人出國旅遊務必切記，不可攜帶任何肉製品回國，首次直接罰20萬，第2次100 萬元。