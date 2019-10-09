將來銀行高層薪水曝光！最高年薪達到3000萬元　兆豐金董座的3倍

▲將來銀行籌備處三大巨頭，總經理梅驊（左）、董事長鍾福貴（中）、執行長劉奕成（右）。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

純網銀將來銀行還在籌備開業當中，但是高層的薪水卻成為市場熱門的議題。國民黨立委賴士葆今（9）日問及將來銀行高層的薪水，中華電信董事長謝繼茂表示，「我們（將來銀行）員工年薪沒有超過1000萬元，加上獎金大約是1500萬元到3000萬元。」

金管會、財政部與八大公股行庫董總、中華電信今日到立法院財政委員會針對「純網銀評選自原訂開放兩張執照，公布遴選結果卻放寬至三家之依據，是否影響公平競爭問題；及純網銀監理原則 與網路金融交易安全監管」進行專題報告。

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賴士葆今日質詢時，問及兆豐金董事長張兆順的薪水，張兆順表示，依據規定泛公股金控董事長薪水，不能超過部長的2倍，他現在每個月的薪水大約32萬元，每年薪水沒有超過1000萬元。

賴士葆進一步說，近期傳聞，將來銀行的高層薪水很高，6名副總平均年薪400多萬元，總經理年薪千萬元，執行長更高達4,500萬元，問及將來銀行大股東中華電信。謝繼茂說，將來銀行的員工年薪沒有超過1,000萬元，加計獎金大約是1500萬元到3000萬元。

賴士葆說，這樣就是兆豐金、泛公股金控董事長年薪的3倍耶，張兆順委不委屈？張兆順回應，「我來這邊（兆豐金董事長）薪水就已經打折了，主要目的還是為國家服務。」