圖／郭粉+韓粉貢獻4萬面國旗！桃園國旗屋擴大舉行升旗典禮

▲桃園忠貞商圈。（圖／店家提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘，在國慶日當天會參加兩場升旗典禮，第一場是赴台北市政府升旗，與台北市長、民眾黨主席柯文哲同框後，隨即趕赴位在忠貞商圈附近的國旗屋升第二次旗。龍岡國旗屋米干店老闆張老旺表示，今年國旗屋有郭粉及韓粉送來大批國旗贊助，預計用4萬多面國旗布置升旗會場，將擴大舉行升旗典禮。

忠貞市場為中壢藍營票倉，上次郭台銘造訪國旗屋，逢國民黨總統黨內初選。郭台銘國慶日當天，約上午9時30分左右抵達國旗屋品嘗米干等小吃，接著參加升旗典禮，包括當地商圈幹部及警方，正著手會場秩序維護等相關事宜。

附近商家表示，忠貞商圈掛滿國旗，這裡本來就是不分黨派、不分顏色、不分族群的地方，任何政治人物要來都歡迎；這次郭台銘來，預計也會帶來許多客人跟商機，幕僚也擔心會影響到附近交通，再三跟店家確認相關動線，得到附近商家同意後，才安排出席。

此外，郭台銘此行的重頭戲，就是要出席張老旺連續25年自籌經費舉行國慶日升旗典禮。張老旺表示，自辦的國慶日升旗典禮，是在當天上午10時升旗，今年恢復升旗典禮前的踩街遊行，9點陸續集合升旗台前，有準備一些表演節目，上午10時準時宣布升旗典禮開始。

張老旺表示，例年來都是「來者是客」不拒絕，不分黨派歡迎大家來參加升旗典禮，今年國旗屋有郭粉及韓粉送來大批國旗贊助，預計用4萬多面國旗布置升旗會場，將擴大舉行升旗典禮。