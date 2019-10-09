傳奇教頭波波維奇「也被涼了」　大陸球迷悲憤：原來你也這樣！

▲波波維奇挺席爾瓦發言，引起大陸網友不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

NBA馬刺隊的傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）9日跳出來支持NBA主席席爾瓦（Adam Silver）捍衛言論自由的發言，瞬間成為大陸網友下一個「涼涼」」（大陸網路用語，意為：完了、慘了、死了）的目標。波波維奇在大陸球迷心目中的評價原本很高，但出面挺席爾瓦之後，微博上出現大量謾罵他的貼文及留言，「#波波维奇称赞肖华#」還登上搜尋榜前三名。

波波維奇表示，席爾瓦是一個前衛的領袖，大家都記得他是如何處理前快艇老闆的事件（種族歧視言論），這是正確的做法，且讓每個人都感到自豪，「幾年前我走在紐約街頭，路過同志驕傲遊行的場合，看到席爾瓦高舉著支持LGBTQ的標語，我覺得很棒，現在他又為言論自由站出來，我也覺得很棒，他在這方面真的是先驅，很勇敢，他堅持我們每個人支持的原則，這3年來的都堅持住了，我很高興。」

▼波波維奇與勇士教頭科爾（Steve Kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

波波維奇現年70歲，畢業於美國空軍官校，曾待過情報單位，1988年開始在NBA執教，帶領馬刺隊拿下5次總冠軍，也是NBA史上勝場總數最多的教練，被認為是NBA歷史上最偉大的教練之一。此外，波波維奇的「敢怒敢言」也非常出名，他今年4月在比賽中與裁判艾約特（Mark Ayotte）激烈爭執，開賽63秒就被驅逐出場，打破NBA史上總教練最快被趕出場的紀錄。

波波維奇在大陸球迷心中的評價原本很高，被稱為「老爺子」，但出面挺席爾瓦以後，瞬間由紅翻黑，微博上也出現大量謾罵的貼文及留言，都要他「涼涼」，其中還有很多老馬刺球迷，「10年波波老粉含淚再見。」「多年感情餵了狗！」「原來是這樣的波波維奇。」「老爺子幹啥不好，淌這渾水，送你涼涼。」「老爺子，再見了。」

▼微博網友大罵波波維奇，其中不乏馬刺老球迷。（圖／翻攝微博）