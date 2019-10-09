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火車故障卡50分鐘！乘客亂吼全車驚逃　「德川家康」壯男這招神救援

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▲▼ 返鄉,高鐵,台鐵,旅客 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台鐵南港站8日晚間號誌異常，影響近萬人搭乘。示意圖，與本文無關。（圖／記者崔至雲攝）

記者胡順惠／台北報導

南港車站8日19時28分左右，南港車站發生號誌異常事件，南港到松山路段無法通行，直至21時25分恢復正常，共影響46列次、旅客約9255人。有網友分享一個暖心小插曲，他當時搭乘火車卡在松上與南港間地下道，有位乘客在車廂中大吼大叫，所有人見狀紛紛躲避，所幸後來有位身穿「德川家康」上衣的壯碩男子幫忙安撫，這才讓情緒激動的乘客緩和下來，也讓所有乘客平安度過驚險50分鐘。

南港車站8日晚間發生號誌異常事件，有網友在不公開臉書社團「汐止集團」分享，朋友卡在火車上驚嚇50分鐘的過程。貼文寫道，當下搭乘的火車卡在松山與南港間的地下道中，大家都已經等得有點心浮氣躁了，沒想到有位青年一直在車廂大吼大叫跑來跑去，很多人都逃到隔壁車廂，大家像重播一樣跟著男子移動逃跑，他站在原地沒走，就在猶豫不決煩惱該怎麼辦時，這時有位壯壯的男子穿著「德川家康」（以下以「德川家康」代稱）的上衣出現了。

請繼續往下閱讀...

貼文說，德川家康可能看到很多人在車廂移動，一開始先將車廂其中一個門固定，接著就坐在大叫的男子斜對面，只要男子大叫，德川家康就會把手放在嘴巴上，示意要男子小聲一點，雖然男子一開始有稍微收斂，但仍會大吼大叫，接著德川家康就坐到旁邊說，「不要緊張，已經在修理了，等等就會開車了」試圖安撫男子情緒，就在說完這些話後，火車也終於啟動了。

貼文寫道，緊繃的氣氛頓時好像稍微好轉了一些，到了南港車站後，那位大後大叫的男子也下車了，他們在南港車站又等了10來分才繼續行駛，雖然男子下車，但待在車廂裡那50分鐘真的很令人害怕，不知道自己應該怎麼做。最後更hashtag「覺得一定要說出來」、「真心感謝善良的德川家康先生」、「松山站7:22的車」。

消息一出，網友紛紛在底下留言表示，「謝謝分享溫馨故事」、「溫柔的令人感動」、「那位我好像也遇過，感覺坐立不安然後會一直碎念」、「會不會是幽閉恐懼症？」、「除了勇敢，感覺他可能也受過訓練或學過這類專業，很懂如何安撫。」、「德川家康很有智慧，看完感覺那個男的不是故意的，也許真的有幽閉空間恐懼或自閉症，只是不會表達。」

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