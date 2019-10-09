山老鼠為擴大改「一條龍」集團式經營！台東警攔截查出300公斤牛樟木

▲台東林區管理處日前在武陵山區查獲一山老鼠集團。（圖／翻攝「台東林區管理處」官網）

記者徐愷昕／台東報導

台東林區管理處日前在武陵山區查獲一山老鼠集團，他們原先是各自盜採珍貴林木資源，7月開始為了擴大採收，決議組成集團以「一條龍」方式經營。殊不知警方早已掌握此消息，在經半年跟監蒐證後目前已將涉案的10人移送地檢署偵辦，並向法院聲請羈押3嫌獲准。

此次台東檢警破獲的山老鼠集團以盜採武陵山區珍貴林木為主，集團內成員起先都是分散進行竊取作業，7月時主嫌王姓男子為圖更大利益，將大家召集起來共組集團，開始從盜採至銷贓以「一條龍」模式經營。

▲台東林區管理處日前在武陵山區查獲一山老鼠集團。（圖／翻攝「台東林區管理處」官網）

然而警方早在半年前就掌握情資，由台東地檢署指揮保七總隊、台東縣警局刑警大隊、關山分局、台東分局等單位共組專案小組擴大偵辦後，在林管處提供的大數據盜伐熱點分析下，檢警順利在勘查現場時逮捕1名正在鋸切牛樟木的犯嫌。

日前檢方見時機成熟，馬上會同台東林區管理處直導賊窟，查扣出2、3百公斤珍貴牛樟木，及時攔阻了這批將遭變賣的珍貴森林資源。同時，警方也順利帶回以王嫌為首共10人偵辦。

▲台東林區管理處直導賊窟，查扣出2、3百公斤珍貴牛樟木。（圖／翻攝「台東林區管理處」官網）

台東地檢署將犯嫌10人依法起訴，其中3名主嫌遭法院羈押確定。保七總隊表示，國有森林乃是生態環境之本，為保護珍貴林木資源，政府已組成檢警林查緝平臺，號朝全民一起維護國土及保護環境生態，勇於檢舉不法。

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