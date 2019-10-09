掰了5年台灣女友！他娶越配「680字曝幸福現況」　老婆正翻...網暴動刷萬讚

▲「台男娶越配」的話題網友很愛討論。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

本站6日報導《台女噴台男「娶越女都老窮病」 他貼23歲嫩妻照打臉：她說上班養我就好》指出，女網友在臉書上表示「會娶越南女生的某部份都是又老又窮又病的」，引發爭議。今又有男網友娓娓道出自己先後和台女及越女交往的故事，如今幸福的模樣也在短短1小時內被萬名網友讚翻。

「我願意給她我的全部，但顯然我的全部對她來講已經不夠了。」男網友在臉書「爆怨公社」表示自己就是所謂「娶外籍的台男」，不過在這之前，他有位交往了5年的台灣女友，他原本也預計再打拚個2、3年就和對方結婚。

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然而，當時女方家長對他的工作不甚滿意，加上住的又是租的房子，所以希望女兒可以遇到條件更好的男生。原PO並不怪長輩，必竟父母不希望子女受苦的心是天經地義的；不過當時女友的心也因為不夠堅定而動搖，2人最後還是選擇不再浪費彼此的青春而分手。

▲原PO和交往5年的女友無法克服現實因素，黯然分手。（示意圖／取自Pixabay）

原PO認為自己沒有下一個5年可以浪費了，於是3個月後就前往越南相親，「我的工作，我的條件全都不用隱藏，大家雙方互有好感，有共識要彼此一起生活下去就直接完婚。」至於語言和生活上的隔閡，都靠時間一一克服。

原PO指出，因為運氣加上認真經營，讓他找到了現在的老婆，他也替外配發聲平反，並不是每個人嫁過來都是為了身分證和錢，「我老婆開始工作後，薪轉都是直接給我分擔家用，只有一個月寄個3、5千回越南孝敬長輩。」

▲越籍太太超美！（圖／原PO授權提供）

雖然是異國夫妻，但原PO現在也過得很幸福，假日有空時還會跟妻子出去擺攤多賺點錢。他也坦言，其實自己不是要說台女好或不好，「可能當初彼此還不夠愛吧！相愛到可以戰勝一切現實。有時候就是看你是不是在對的時間遇到對的人而已。」

貼文一出，網友們紛紛大讚，「人生勝利組欸」、「老婆很漂亮」、「你這是炫耀文不是抱怨文」、「讚！自己的人生自己決定」、「越南真的很多超厲害的」、「我媽咪也是越南人，真的不要歧視很多辛苦從其他國家來追求幸福、打拚的人」、「認識很多越南女生都不輸台女」。

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