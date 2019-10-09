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插畫天后「卡娜赫拉」首曝光！16年來隱姓埋名低調活　就連兒子也不知

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▲卡娜赫拉習慣在平板電腦上作畫，火紅的粉紅兔兔與Ｐ助也是在此完成。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本插畫天后卡娜赫拉（Kanahei）以可愛動物「粉紅兔兔」及「P助」席捲全球，這次因為LINE原創市集舉行的國際論壇來台，百忙中接受鏡週刊獨家專訪。出道16年的她其實已是三個孩子的媽，在鄉下過著低調生活，真面目從未坦露在世人面前。

保護隱私也是保護生活，卸下面具後，卡娜赫拉其實只是個嚮往平凡的母親，也是個愛打電動、愛看漫畫的居家婦女。

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採訪時間到了，一名身著白色雪紡紗的女子像風一般，輕悄悄地進到LINE台灣辦公室，她是日本知名插畫家卡娜赫拉。採訪前雙方立下約定：不錄音錄影、不露臉拍照，多年來在公眾場合戴著面具、真面目從未曝光的卡娜赫拉才終於在我們面前褪去防備，露出完整秀麗的容顏。

34歲的插畫家體態纖細，本人輕輕柔柔的，如同她的作品般粉彩夢幻，原本偏冷的辦公室忽然暖和起來，彷彿佈滿了粉紅泡泡。短髮的她笑得溫柔清新，說話輕聲但不算太拘謹，談到孩子會自然大笑，遇到要思考的問題也會皺眉思索。唯一可惜的，是無法以鏡頭捕捉這位表情豐富的天后畫家。

卡娜赫拉不能露臉拍照。她在日本成名甚早，近年更因為貼圖的傳播紅到全世界。

許多人是因為貼圖才認識卡娜赫拉，但她其實已經出道16年，還是高中生的時候，她就已經開設了個人網站，在那個還沒有智慧型手機的時代，她創作可愛的彩色桌布與表情符號供人免費下載，就在日本造成風潮，尤其受到女國高中生的喜愛，當時有傳言：只要下載卡娜赫拉的桌布，就能告白成功。我們詢問她對於此事的看法，她笑得燦爛：「我也是後來才知道這件事，原來自己畫的東西有這樣的神力，能得到這樣的回饋非常開心。」

2003年，年僅18歲的她被日本集英社看中，在「Seventeen」漫畫雜誌正式出道。當時卡娜赫拉雖然已在日本走紅，但真正讓她受到世界矚目，是在近幾年貼圖出現之後，以「卡娜赫拉的小動物」裡的粉紅兔兔Usagi與白色小鳥Piske（P助）席捲全球，周邊商品更是琳瑯滿目，曾在2016年榮獲LINE貼圖原創大賞（LINE Creators Stamp AWARD）冠軍，美國知名財經雜誌富比士形容她是「世界頂級的數位貼圖企業家」，在台灣更曾創下單月傳送貼圖次數逾2.2億次的紀錄。

天兵個性　又傻又正直

卡娜赫拉透露，早期畫漫畫時，粉紅兔兔跟P助只是人物主角旁的配角，是她創作眾多小動物角色中的其中兩個，經過數次調整才成為現在的版本，「一開始角色沒有什麼個性，是在創作過程中慢慢養大的感覺。」

  1. 卡娜赫拉以粉紅兔兔跟P助的貼圖席捲全球。（翻攝自卡娜赫拉臉書粉專）
  2. 卡娜赫拉以粉紅兔兔跟P助的貼圖席捲全球。（翻攝自卡娜赫拉臉書粉專）

她解釋粉紅兔兔跟P助的特色，「P助比較死腦筋、傻正直，粉紅兔兔是無腦搞怪。」問她有沒有投射自己的個性在兩個角色裡，她思考許久：「我覺得還好，但應該多少有一些。」此時一旁的漫畫家友人連忙救援：「老師沒有像P助那樣笨拙，但是傻正直的部分是有的。」

除了傻正直，卡娜赫拉的丈夫也曾形容她是「敦厚又天兵」的人。的確，卡娜赫拉不是一個「想太多」的人，例如我們問她爆紅前跟爆紅後生活上最大的差別，她竟回，「因為沒有想太多，也沒有設定什麼，我不覺得有變的地方。」她笑，「最沒有改變的地方，就是腦袋不會想太多。」

有人愛當然有人不愛，「在社群平台上若看到一些批評，心裡也會覺得難過，這時會選擇暫時不要點開，逃避一下。」但樂天的她並不會把煩惱放在心中太久，「大概隔天就會忘記。」粉絲的回饋是她最大的動力，「曾有一個高中女生跟父親原本很少互動，後來她送了一組我的貼圖給她的父親，兩人因此開始破冰聊天，聽到這個故事覺得很開心、很有成就感。」

一家五口　住在古民宅

卡娜赫拉22歲時生下長子，24歲生下次子，老么則在兩年前出生，一家五口住在愛媛縣一棟自購的兩百年歷史古民宅。平時她跟老公一起在家工作，老公負責工作接洽，她負責畫畫。卡娜赫拉形容自己的創作會隨著生活型態而改變，「學生時期以戀愛風為主，生了小孩後開始走向可愛的風格。」也許正因為如此，不管在插畫或是貼圖，總能誕生一張張充滿童真的創作。

卡娜赫拉創作的桌布供人免費下載，自從有小孩後作品也偏向可愛風。（翻攝自卡娜赫拉官網）

卡娜赫拉是設計師、漫畫家、插畫家，貼圖只是工作的一部分，「快的話兩小時可以畫完一組40張的貼圖，如果邊畫邊發呆，大概是五小時到一天。」兼顧母親與畫家的角色並不容易，身為三個孩子的媽，卡娜赫拉一天的作息是：早上六點起床，幫老大跟老二準備早餐，在家中目送他們上學；七點幫兩歲的老么準備早餐，看跟老公誰有時間，就送老么去托兒所；10點開始專心畫圖，往往畫到傍晚肚子餓，也是小孩回家的時間；晚上10點到12點繼續工作；12點到半夜兩點是放鬆時間，她熱愛打電動跟看漫畫，有時候還會看漫畫看到睡著。

有趣的是，當我們請卡娜赫拉舉出她最愛的漫畫或遊戲作品，她竟然露出苦惱深思的模樣，五官都快揪在一塊，一來可能是害羞，二來是因為有太多喜愛的作品，後來才透露，影響她最深的電玩遊戲是《勇者鬥惡龍》，「最初看到《勇者鬥惡龍》在募集四格漫畫專欄而去投稿，這也是我成為漫畫家的契機。」此外她也喜愛熱血的少年漫畫如《航海王》等作品，因此之前收到《航海王》作者尾田榮一郎的聯名合作邀約，更是讓她驚喜萬分。

卡娜赫拉曾在出版的圖文書提及，大兒子小時候因為害怕獨處，往往得揹著他畫畫，孩子成為他最甜蜜的負擔；而家中有一個古老電視機，因此她也買了一台任天堂紅白機，布置成一間復古房間，她常與老公跟孩子圍著遊戲機打電動，那也是最單純快樂的天倫時光。被問到還有沒有想要完成的夢想，她笑說，「硬要說的話，如果可以，希望能放一年的假，好好地打電動跟看漫畫。」

行事低調的卡娜赫拉，出席公眾場合總戴著招牌的長頸鹿面具。（LINE提供）

保護家人　身分是祕密

多年來，不管在日本的公開場合或這次台灣LINE原創市集舉行的國際論壇，她都戴著招牌的長頸鹿面具現身。連在家中，卡娜赫拉的身分也是諱莫如深，隱藏秘密的對象包括自己的兒子，「畫畫的時候，如果小孩溜過來，就會立刻把畫面切成別的視窗。」在愛媛縣的家，她的身分就只是設計師、孩子的媽。孩子在的情況下，「卡娜赫拉」的話題就不會被提及，家裡連相關擺飾都不會出現。

隱藏身分是為了保護家人跟隱私，畢竟太過出名的公眾人物總會遭遇不必要的困擾。該不會連鄰居都不知道妳是卡娜赫拉？「我覺得我有在隱藏這件事，但不知道為什麼周圍都知道了。」秘密總有露餡的一天，鄰居這條防線失守，緊接著是她的大兒子。

兩年前，就讀小四的長子無意間發現了她的插畫作品，「但他似乎假裝不知道，又默默把它放回去。長男不是長舌型的人，不會一直把自己的事情跟別人說。」卡娜赫拉笑說，「也可能因為他是男生，所以對這種事情沒興趣吧。」因為兒子的「貼心」，母子倆繼續相安無事過日子，這件事彷彿沒有發生。

到了拍照時間，由於事先溝通有落差，卡娜赫拉以為我們不拍照，所以沒有帶專屬的面具，經過反覆溝通，從頸部以上不能入鏡，放寬到可以拍頸部以上的「背影照」。後來才了解，原來這已經是挑戰她拍照底線最大的一次。拍完照，卡娜赫拉向我們微笑致謝，留下一張背影照給世人端詳，神祕女子又繼續過著隱姓埋名的生活。

卡娜赫拉出道16年從未曝光真面目。


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