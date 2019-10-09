慶富老董陳慶男被控損害債權！2審逆轉改判有罪…判刑1年6月

▲慶富老董夫婦被控損害債權案，2審逆轉改判有罪。圖為慶富老董陳慶男。（資料照／記者李孟璇攝）

記者吳奕靖、廖安莘／高雄報導

慶富承攬海軍獵雷艦案，於9月剛宣判結果。高雄高分院又於10月9日上午，針對前慶富集團執行長簡良鑑控告慶富老董陳慶男、陳盧昭霞夫婦涉嫌損害債權案，進行二審，並駁回一審無罪判決，逆轉改判陳慶男1年6月徒刑，則陳盧昭霞判6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，簡良鑑自訴，陳慶男明知積欠他債務15億元，事後卻未依約定給付，因此在2015年12月25日向高雄地院聲請核發本票准予強制執行裁定，並於2016年4月15日向民事執行處聲請強制執行陳慶男名下財產。

然而，陳慶男為了規避債務，早已將名下股份等財產，轉移登記在其妻子陳盧昭霞名下，另外慶洋投資公司等股份則轉讓給慶鴻、豐豪等公司，導致簡良鑑無法就前開股份強制執行而遭到債權受損。

高雄地院一審認為，陳慶男將名下股份等財產，轉移登記在妻子陳盧昭霞名下，並非在債務人將受強制執行之際，因此判陳氏夫婦無罪。簡良鑑不服判決上訴二審，最後依損害債權罪，逆轉改判陳慶男1年6月徒刑，則陳盧昭霞判6月徒刑，得易科罰金。由於該案一審判無罪，依法可繼續上訴到最高法院。

至於慶富承攬海軍獵雷艦案被控詐貸63億元案，高雄地院於2018年9月27日宣判，依違反銀行法等罪，判老董陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，其妻子陳盧昭霞則判刑1年6月。另外，前慶富集團執行長簡良鑑也因觸犯偽造文書罪，判刑6月、得易科罰金。

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