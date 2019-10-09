前職棒球星王傳家偷吃一審無罪　二審仍判無罪確定

▲前職棒球星王傳家通姦案無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

中華職棒前球星王傳家爆出通姦案，一審獲判無罪，案件上訴第二審。而王傳家與妻子胡文玲日前協議離婚，胡女並撤回相關民刑事案件，但本案因繫屬二審、不能撤告，案經檢辯雙方言詞辯論後，高等法院9日宣判，以查無實證為由，再度判處王傳家無罪，本案確定。

王傳家（47歲）業餘時代就曾以投打雙棲「二刀流」的身分擔任國手，在多項國際比賽表現亮眼。1993年加入中華職棒，王傳家成為興農牛黃金時代的主力成員之一，他也曾代表國家參加杜哈亞運拿下金牌，2008年間在米迪亞暴龍隊，但因球隊爆發「黑米事件」，王傳家無球可打。結束球員生涯後，王傳家2010年間擔任新北市鶯歌工商青棒隊的總教練至今。

王傳家與胡女結婚超過20年，育有一子一女，外傳王傳家早在球員時代，就與杜姓女粉絲曖昧，並多次在公開場合間出雙入對，胡女直到2017年才雇用徵信社跟監，並在年底帶人抓姦，拍下照片，胡女控告王、杜2人妨害婚姻。一審由台北地院審理，雖然胡女提出呻吟聲與王和杜女全裸拿棉被、枕頭遮住私密處的畫面，甚至提出號稱「下體勃起」的照片，但台北地院仍判決無罪。胡女上訴二審。

高等法院二審於5月間首度開庭，王傳家仍堅稱無罪，而胡女當時則流淚主張，她對一審判決非常痛心，因為這等於給王傳家背書，讓2人可以出雙入對，但她卻要忍氣吞聲。而由於王傳家對於無罪非常有信心，堅不和解，胡文玲請求二審法院給予她公平、公正的判決。

全案於二審審理期間，王傳家與胡女在日前達成協議離婚，胡女撤回所有民刑事案件；但本案因繫屬二審不能撤回，高院依法判決。全案於9日宣判，高院駁回上訴。高院指出，雖然王傳家律師不斷主張刑法通姦罪違憲，但因本罪未經大法官宣告違憲，故依本罪構成要件審查，必須雙方發生性行為，而本案中，雖然王傳家與杜女均已脫衣服，但未有其他證據，證明2人已為性行為，故高院已查無實證為由，判決2人無罪。

