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雲端最前線／錯過副手直攻2022台北市長？黃健庭親上火線說明白

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新聞節目中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘自從退出2020 年總統大選後，外界揣測郭台銘下一步是否將與柯文哲合作，甚至是有布局國會為2024再戰的聯想，黃建庭指出，郭台銘沒有想那麼遠，可透過郭不選的3大因素來看，第一是年邁的母親，郭想多陪媽媽；第二是郭對於香港反送中事件很憂心，但沒辦法掌控；第三則是對於政治的失望，政策理念沒辦法討論，因此選舉對他來說是「錯誤的戰場」。《雲端最前線》9日邀請前台東縣長黃健庭、前立法委員沈富雄與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼郭台銘出席前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）

▲前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

前台東縣長黃健庭連續五年獲頒5星縣長，調查指出，2018年第五度拿到5星縣長的黃健庭，勤赴中央簡報遊說，爭取不少競爭型預算，讓資源相對困乏的偏鄉有更多財源做建設。八大施政項目的滿意度方面，台東縣在經濟及就業、消防及公共安全等2面向拿下全國第一治安獲第1名，有5項是全國前三名。

另外，台北市長柯文哲邀請鴻海集團創辦人郭台銘參加北市府的雙十國慶典禮，不過現傳出郭辦有意也找台東縣前縣長黃健庭一起參加，由於郭台銘日前點名黃健庭有能力接班台北市長一職，但柯也被認為有意找親民黨議員黃珊珊接棒，因此，郭、柯、黃三人當天的互動備受關注。《雲端最前線》9日邀請前台東縣長黃健庭、前立法委員沈富雄與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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