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WEF全球競爭力排名台灣進步至12名　國發會：人才「技能」仍須努力

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▲▼立法院經濟委員會 國發會主委陳美伶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國發會主委陳美伶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱倢芯／台北報導

瑞士世界經濟論壇（WEF）發布了「2019年全球競爭力報告」，當中顯示，在141個受評比的國家當中，台灣排名全球第12名，較去年進步1名；而單就亞洲的部分來看，則是排名第4名，僅次於新加坡、香港、日本，並持續位列全球第四大創新國。國發會主委陳美伶今日赴立法院備詢時指出，在人才相關的「技能」項目台灣仍落後，這部分會再更加努力。

立法委員郭國文質詢陳美伶時指出，雖然在WEF的評比當中，台灣的總體、產業創新等排名表現都不錯，不過，在「技能」項目卻退步了兩名。

請繼續往下閱讀...

據了解，「技能」項目中包含了「受中等及高等教育者具備企業所需技能的程度」與「教學重視創意與啟發式之程度」兩個細分項，這次排名分別為第59名與第54名。

對此，陳美伶表示，WEF的競爭評比是從產業需求面來看，而這兩項技能項目的排名顯示台灣長期以來的學用落差、教育體制問題；雖然目前教育部、經濟部，以及勞動部都有推人才培育平台，但是仍有待改進。

不過陳美伶也強調，從整體來看，台灣的排名表現仍屬不錯，評比的4大類、12面向中，台灣的總體經濟穩定度排名第1名、金融體系第6名；再者，WEF的評比是從香港還沒發生反送中事件前就開始，這顯示出台灣有一定的競爭優勢，未來政府部門將積極因應數位經濟、人口與社會變遷等趨勢，精進施政，以維繫台灣的全球競爭力優勢。

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