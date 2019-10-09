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港鐵曝光大量「車站受損照」　至少1200台驗票閘門壞了：會採取法律行動！

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▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

▲港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會，下同）

記者朱世凱／綜合報導

港府近日宣布訂立《禁蒙面法》後，不少示威者就在香港各區展開反抗行動，導致港鐵站連日受到破壞。港鐵發言人昨（8）日表示，在過去的時間裡，示威者的破壞及縱火行為不斷升級，截至7日，港鐵一共有約1200部驗票閘門、約800台售票機及八達通增值機、約900台監視錄影器、約40部電梯及約70道車站出入口捲閘受破壞。

▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

綜合港媒報導，港鐵曝光大量地鐵受損的照片後指出，相比4日的損毀數字，被破壞的車站設施數量大幅增加，呼籲市民珍惜香港的公共交通系統，顧己及人，不要惡意破壞鐵路設施；另外，公司經審視各車站的復修進度，並與相關政府部門共同進行詳細的風險評估後，為顧及乘客及員工的安全的情況下，昨天在列車服務開始時，需要關閉13個港鐵車站，之後相繼重開寶琳站和大埔墟站。

▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

港鐵補充說道，即使維修人員努力修復，但由於零件開始出現短缺，因此有部分車站或車站設施依然無法提供服務，不過團隊會盡量為乘客提供列車服務，期望能盡快重開被嚴重破壞而被迫關閉的車站。同時，官方單位也譴責不負責任及違法的破壞、縱火以及違反港鐵附例的行為，會採取適當的法律行動。

香港鐵路工會聯合會也在臉書發文指出，示威者的破壞程度超出想像，修復的速度跟不上被破壞的速度，「這些人除了破壞車站設施、鐵路路軌之外，連員工休息室也不放過，過程中還導致同仁受傷；工會目前已經寄信港鐵公司車務總監，要求爲鐵路員工上下班提供適切的保障措施。」

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▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

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