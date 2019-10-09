影／化骨水奪命威力強！1滴就能「往骨裡鑽 」　被噴到秒痛苦翻滾直到斷氣

▲化骨水1滴就能奪命，若不慎被噴濺，必須以清水大量沖洗，並盡快送醫。（圖／台北榮總職業傷病防治中心提供）

記者陳韻如／綜合報導

高雄醫學大學的林姓男大生2018年8月因跟一名80歲傅姓老翁起爭執，竟到化工行買來俗稱的「化骨水」朝對方潑灑，導致老翁中毒慘死。氫氟酸為無色且具有刺激味的中強酸液體，而氟離子最喜歡與「鈣」結合，液體滴到皮膚不僅會直直「往骨裡鑽」，還會造成低血鈣和低血鎂，接著會影響神經和心臟血管兩系統，最終導致器官衰竭死亡。

▲恐怖高材生「化骨水」殺人，導致傅姓老翁全身冒白煙慘死。（圖／翻攝林生臉書）

「化骨水」只要1滴就能夠奪命，而苗栗2019年8月28日就有一名菲律賓籍移工在工作時，不慎打翻氫氟酸藥水，噴濺到身上，導致雙腿大面積嚴重腐蝕，雖然當下同事見狀立刻上前緊急處理，並立刻通報消防隊，無奈還是回天乏術，可見化骨水的奪命威力不容小覷。

▲苗栗1名女移工被腐蝕性藥水噴濺大腿嚴重，送醫後還是傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

對此，苗栗縣消防局表示，氫氟酸有強烈腐蝕性和毒性，科技廠中多用於蝕刻電路板，用作清洗用途。當皮膚不慎被氫氟酸噴濺時，需使用六氟靈或敵氟靈中和清洗劑，並以葡萄糖酸鈣藥膏塗抹。若接觸後未及時處理，傷者恐得截肢，甚至會傷及心臟、肝臟和神經系統而致命。

比「王水」還致命的「氫氟酸」，無色無味，其所釋出的氟離子腐蝕力很強，會直接穿透組織，對人體具有高度腐蝕性，連骨頭都可以被溶解，因此又稱為化骨水、蝕骨水、白骨酸，很多電影情節都會把化骨水做為滅屍手段，可以殺人於無形。

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