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111學年大考不用計算機…老師直接不教　教團籲112年考招開放使用

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▲▼ 教團呼籲112學年開放大考使用計算機 。（圖／記者崔至雲攝）

▲全教總秘書長劉欽旭 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心日前宣布，111學年大考不開放使用計算機。全國教師工會總聯合會一行人與台中一中數學老師陳光鴻今（9日）到教育部前陳情，希望教育部、大考中心能夠開放學測數學科使用計算機，最慢應於112年落實。

陳光鴻指出，108課綱的數學領域即明文「重視計算工具的有效應運用」，所以使用計算機應試不僅是落實課綱規定，也是政策方向，因此，若不使用計算機是無法達成教學目標的；既然必須以計算機作為學習工具，但考試卻不准用計算機，這是自相矛盾的。

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陳光鴻舉例，上周開始很多高中端在教「指數與對數」，該課程在領鋼中有明定須用計算計計算，但因大考中心日前宣布111學年考招不能只用計算機，因此很多學生反映，學校的老師直接跳過需使用計算機的例題，完全沒有符合新課綱的計算計素養。

▲▼ 教團呼籲112學年開放大考使用計算機 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團呼籲112學年開放大考使用計算機 。（圖／記者崔至雲攝）

陳光鴻認為，大學考招不使用計算機，將導致現場教師也不用計算機，會把心力與教學偏重在「解題技巧」，不僅與生活脫節，也造成學生學習興趣缺缺。事實上，開放使用計算機應試，不僅降低數學學習的難度，更減少機械式與枯燥內容，可以提升學習數學的興趣，讓數學教學更靈活。而鄰近許多國家早就開放計算機的使用，台灣在這方面已經屬於落後國家，開放計算機應試刻不容緩。

陳光鴻也代表眾多連署人聯合聲明，2天的連數已有160位教育現場的老師連署。連署內容指出，111學年度學測與分科測驗不開放使用計算機，此舉絕對違背課綱設計，不准用計算機的後果，是試題「未」涵蓋重要的素養、表現、內容。雖可視為體諒大考中心現實壓力，亦即111年「來不及」準備好而暫時不准用，但是112年起，應依課程綱要執行。「計算機」具體寫在數學領綱的「核心素養」、「學習表現」和「學習內容」三大表格內。依據課綱，高中數學的學習內容（高一、高二必修部分）共有58條，其中明確要求使用計算機的學習內容有20條，亦即超過三分之一的學習內容需用計算機，而大考若排除這些學習內容，對教學現場的影響造成巨大影響。

▲▼ 教團呼籲112學年開放大考使用計算機 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台中一中數學老師陳光鴻。（圖／記者崔至雲攝）

全教總秘書長劉欽旭表示，使用計算工具是生活的常態，數學測驗不能使用計算機，實在是落伍的觀念。不僅大學學測數學要開放使用計算機，技專校院統一入學測驗（統測）也應該開放使用。統測的專業科目考科係著眼於實務取才命題，理當符應職場工作現況，例如商管群考科之會計學，應訓練學生善用工具運算，開放計算機應考方能符合時代趨勢，希望技專入學測驗也能一併開放。

陳光鴻再次重申，「開放考生自備計算機進入學科能力測驗數學考科試場應試」本就符合課程綱要的規範，大考中心不應以技術問題而造成數學科教學與課綱有所落差。不開放計算機的使用不僅毫無道理，也變相敷衍高中以下數學教師，讓依照課綱使用計算工具進行教學的老師變成「不切實際」。

▲▼ 教團呼籲112學年開放大考使用計算機 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部高教司科長郭佳音（圖右）接受教團陳情。（圖／記者崔至雲攝）

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