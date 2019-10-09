連千毅小編40字神回應「被認證的假包」　網友心服：這樣也能！厲害

▲連千毅賣的包包被認證「非正品」，引起許多網友反彈。（圖／翻攝Facebook／連千毅）

記者葉國吏／綜合報導

自稱亞洲直播天王連千毅，5日遭名牌包原廠認證「非正品」，讓仍被押的他再度登上媒體版面。許多曾在直播買包包的網友湧入蘭庭精品臉書粉絲頁留言，甚至還有人私訊小編，沒想到小編針對假包一事的回覆令許多網友佩服的說「厲害厲害」。

檢警偵辦連千毅一案時，共查扣500多件名牌精品，例如皮件、包包、香水以及行李箱，雖然連千毅曾秀出簡體字的「授權函」，指稱印有賓士標誌的行李箱是正品，但戴姆勒德國總公司（賓士集團所屬）先前回應，那張授權函並非出自總公司或中國子公司；接著，檢警將其他精品送至原廠鑑定，日前陸續收到回覆，其中愛馬仕、GUCCI皆已確認為仿冒品，因此希望有購買相關商品的民眾主動聯繫保二總隊，後續也會繼續擴大偵辦此案，釐清是否還涉及詐欺等罪。

▲網友透露8月退貨至今仍未收到退款。（圖／翻攝自Facebook／MEIMO 蘭庭精品，下同）

消息傳出，「蘭庭精品」粉絲專頁被網友灌爆，其中有人透露，其實早在8月的時候他就把全新商品退貨，但到10月了仍未退款，想詢問網友該如何處理。對此網友直說「含在嘴裡的肉怎麼可能會吐出來呢？你不知道他之前在做什麼行業嗎？」、「直接提告啦，只是他也不缺你這條」。

▲網友詢問假包一事得到小編神回覆：「我們發現沒拿出來賣」。

結果，這位等不到退款的人留言說「小幫手說 叫我等任哥出來 公司帳戶被凍結 我整個很傻眼」。另外也有網友私訊給小編，詢問關於假包一事是否屬實，沒想到小編神回覆說「這是以前廠商寄賣 被我們發現是假貨沒拿出來賣的。我們保證顧客拿到的精品包都是正貨」，引起網友朝聖說「這樣也能掰，厲害厲害」。

►現主時～包軌！

