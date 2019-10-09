國慶日堅持不升旗　侯友宜要爬硬漢嶺：每個人愛國的方式不一樣

▲侯友宜受訪。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨主席吳敦義希望藍營執政縣市都能舉辦國慶升旗典禮，但新北市政府決定不舉辦，受到不少批評。對此，新北市長侯友宜9日受訪表示，爬硬漢領的活動在很早之前就在規劃，突然接到黨部通知要辦升旗典禮的，市府決定自己做改變；他強調，每個人愛國的方式不一樣，心意一樣就好。

侯友宜說，他在任副市長將近八年期間，舉辦過兩次升旗典禮了，新北市最主要的升旗都是在元旦擴大舉辦。今年國慶日辦在硬漢嶺，但是因為硬漢嶺不好爬，市府就不敢敲鑼打鼓般大肆宣傳，就擔心同仁爬不上去或是人潮過多造成交通堵塞。

市府團隊當天將帶國旗到硬漢嶺頂端唱國旗歌，侯友宜說，當然歡迎大家來，但要爬上去，這次主要是以市府團隊為主，爬到頂點，雖然平時忙於公務，還是要身體照顧好，只有擁有健康的身體，才能勝任所有工作，只有打敗自己才能創造新的自己。

他說，但是硬漢嶺對女性同仁來說是一個很大的挑戰，這是為什麼當開始規劃時沒有公佈，是擔心爬不上去，但沒關係，慢慢爬就好，總會登頂的，爬上去的先唱國旗歌，爬不到的後面再補唱就好，每個人愛國的方式不一樣，心意一樣就好。

他強調，爬硬漢領證明他們都是硬漢、都是堅持的、都愛中華民國的態度，愛中華民國是一種堅持，是象徵硬漢融入在內心、往前走的最大力量，不怕困然、挑戰，用最堅定的心往上走，讓中華民國越來越好。

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