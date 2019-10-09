缺羅賴把！特力屋買特價工具箱「一開WinRAR」爆尷尬　網秒抓bug笑噴淚

▲就是缺工具才買的阿。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友之前看家裡缺一個工具箱，於是到特力屋採購，沒想到回家後才發現，根本是大烏龍，只見器具全被塑膠膜封住，而他手邊也沒有東西能拆包裝，不禁崩潰大喊，「我就是缺工具才買的啊！」

男網友在ptt笨板發文訴苦，家裡沒有工具箱，上禮拜在特力屋看到Standley工具箱特價599就買了，然而打開後驚見，上面有一層塑膠膜，同時還被幾個螺絲緊緊鎖住，讓「缺工具」的他不知如何是好。

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▲看來需要先用其他工具「解壓縮」。（圖／翻攝自PTT）

po文一出引來熱烈回響，鄉民紛紛表示，「跟需要剪開的剪刀包裝一樣」、「WinRAR.rar現實版」、「請用ZIP解壓縮ZIP主程式安裝檔再安裝程式」、「這是我們的最新發明...太陽能手電筒」、「WinRAR.rar，這篇後勁好強」；同時，部分網友看到這組工具箱時，瞬間被燒到，「這個很生火」、「這組好像真的不錯欸...有點想買」。

有趣的是，不少人突破盲點，吐槽根本拿到了展示品，「笑死...展示品的備用品」、「你拿到展示箱了吧，我前陣子也買了，就沒有那片壓克力」、「我也覺得是展示品欸，之前買的工具箱都是扣在凹槽裡，可以直接取用」。

不過，原po也喊冤，「這不是展示的啦，我還特別拿裡面的。」最後還釣出過來人熱心指點，「塑膠殼是軟質的，邊緣未封死，可以從螺絲起子那邊的縫隙，伸手進去拿起子出來轉開螺絲。」

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