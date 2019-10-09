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小時候愛打架！尹衍樑被爸送進「進德中學」遭砍　幫他包紮的老師竟是王金平

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▲尹衍樑（圖／唐獎教育基金會提供） 

▲尹衍樑小時候曾被送進感化學校「進德中學」，後來成為潤泰集團總裁。（資料照／唐獎教育基金會提供）

文／蔡玉真

潤泰集團總裁尹衍樑，從不避諱小時候是太保因為常常打架鬧事，父親尹書田無法管教，於是把他送到現在彰化師範學院，民國53年的台灣省立進德實驗中學。

這所專門收小太保的「感化學校」因為尹衍樑、前台光董事長王邦彥 背負九條人命的槍擊要犯吳新華等人唸過而紅極一時。

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黃杰下令建校 尹衍樑、王邦彥受嚴格管教

尹衍樑雖然擁有台大商學碩士、政大企管博士的頭銜，但是，在中學時代念不了不少學校，幾乎在沒有學校願意收容的情況下，才由父親尹書田送到築有高牆、鐵絲網的進德中學「管教」。

至於台光董事長王邦彥，情況也是差不多，來來回回念了不少學校，才在進德中學和尹衍樑變成同學。

進德中學在台灣的教育史上，是一所相當傳奇的學校。民國五十二年，當時的省主席黃杰，為了管教一批經常被警察抓去，喜歡鬧事打架的小孩，特別向彰化的啤酒廠購買了廿五甲的土地，以當時的三千萬元，相當於興建一所普通中學十倍的經費，由教育廳設立進德中學。這所學校在五十三年八月一日開始招生，歷經六年，於五十九年七月卅日結束，改為台灣省中等學校教師研習會；六十年，又改制為彰化教育學院，也就是現在的彰化師範大學。

進德中學的學生主要來源，大多數是各地警察局移送的問題青少年，這些人雖然沒有「犯罪」，但是經常打架鬧事，或是在外遊蕩。因此，大多數是在父母的同意下，被送到進德中學管教。而進德中學與普通中學最大的差異，就是管教學生嚴格，一個班級廿幾名學生，就配置一位教官、三位導師，校內更有不少警察派駐，以維持校園內的「治安」。

吳新華、張魁、王曼肇都是「著名校友」

一位曾經在進德中學任教的老師回憶，當時校內的學生有不少是幫派份子，有的學生甚至小小年紀，就有固定的酒店保護費收入，甚至有女孩子在特種營業場所賺錢「供養」。所以，進德中學一直被社會大眾認為是「感化學校」，其實，它和普通中學的教學內容並沒有太大的差異，只是學生平常沒有上、下學的自由，只有表現優異的時候，每星期有四個鐘頭「榮譽假」。

進德中學前後共招收了近五百名學生，有不少赫赫有名的人士，例如，在新竹一帶背負九條人命的槍擊要犯吳新華。而潤泰集團負責人尹衍樑、台灣日光燈董事長王邦彥，是少數在企業界闖出名號的人物。另外，演藝圈內的藝人張魁、龐祥麟，以及擔任過行政院原子能發展委員會副主委王曼肇，也都是進德中學畢業的學生。

在進德中學老師的記憶中，印象最深刻的學生，要算是創辦潤泰集團，後來擁有企管博士頭銜的尹衍樑。當年經常打架鬧事的尹衍樑，經常勞駕父親尹書田出面與學校老師溝通。初三那年，父親忍無可忍 ，把他當不良少年送去進德中學 ，15歲的尹衍樑依舊逞兇鬥狠，因為捅了別人屁股一刀，反遭人在胸口畫了一道16公分的傷痕 ，因為怕被教官發現躲回宿舍，讓老師幫他包紮傷口 ，這位老師，就是當年師大數學系畢業的王金平。

▲▼王金平聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平與尹衍樑曾經在進德中學有一段緣分。（資料照／記者屠惠剛攝）

不過，以尹衍樑後來在台大任教，這些年來穿梭兩岸，以個人名義在北京大學設立光華教育基金會，並計劃將上海交大管理學院改名為安泰管理學院，積極培育人才，可以看出他當年是如何經歷過一段特殊的薰陶。

後來，尹衍樑看到媒體報導年少輕狂的孩子，還會主動聯繫，希望透過從小太保變博士的親身經歷，激勵一些迷途的孩子。藝人陳凱倫的兒子陳銳，曾因加入幫派經營賭博網站時搶劫組頭賭金入獄，在獄中唸了尹衍樑的書，出獄後，尹衍樑特別私人宴請陳凱倫、陳銳一家，讓陳銳整個人大轉變。

不過，感化學校期間的恩師王金平，後來也成為尹衍樑經營政商人脈非常重要的資源，當然，尹衍樑也是王金平叱咤政壇四十多年非常重要的資金後盾。

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