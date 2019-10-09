新住民正妹領銜！移民署國慶花車　台姐選美亞軍張宇臻秀舞超吸睛

▲移民署新住民正妹舞者張宇臻領銜代表參加國慶花車表演。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年國慶日將盛大舉辦國慶花車遊行、今年移民署準備以滿載新住民元素的大船造型花車，結合國內知名的劉麗麗舞蹈團及新住民姐妹三十人隨車表演，其中舞團的首席舞者，是曾獲「台灣小姐」殊榮的新住民正妹舞者張宇臻。移民署表示，張宇臻曾獲選2015年台灣小姐選美亞軍、才藝比賽冠軍殊榮，領銜代表移民署參加花車舞蹈演出她感到相當榮幸。

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▲移民署新住民正妹舞者張宇臻領銜代表參加國慶花車表演。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示：張宇臻父親是印度出生的西藏人，張父12歲隻身來到台灣求學後就落腳台灣，現在是婦產科及醫美的專業醫師相當優秀。張宇臻自小喜歡音樂律動、從4歲在父親精心栽培下學舞，曾多次獲得舞蹈比賽獎項，在學時期就因優異舞技、經常常代表學校及台灣參加國際演出，但在國慶典禮中表演還是頭一遭，覺得很榮幸也很開心。

移民署國慶花車舞蹈表演主題為「花與蝴蝶」，呼應花車上的蜂巢及各國國花，張宇臻將率領舞團化身成一群美麗蝴蝶，伴隨著移民署「培力新住民 邁向全世界」精神，展現多元文化及新住民之美。



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