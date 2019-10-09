　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新住民正妹領銜！移民署國慶花車　台姐選美亞軍張宇臻秀舞超吸睛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲移民署新住民正妹舞者張宇臻領銜代表參加國慶花車表演。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署新住民正妹舞者張宇臻領銜代表參加國慶花車表演。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年國慶日將盛大舉辦國慶花車遊行、今年移民署準備以滿載新住民元素的大船造型花車，結合國內知名的劉麗麗舞蹈團及新住民姐妹三十人隨車表演，其中舞團的首席舞者，是曾獲「台灣小姐」殊榮的新住民正妹舞者張宇臻。移民署表示，張宇臻曾獲選2015年台灣小姐選美亞軍、才藝比賽冠軍殊榮，領銜代表移民署參加花車舞蹈演出她感到相當榮幸。

▲移民署新住民正妹舞者張宇臻領銜代表參加國慶花車表演。（圖／記者張君豪翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲移民署新住民正妹舞者張宇臻領銜代表參加國慶花車表演。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示：張宇臻父親是印度出生的西藏人，張父12歲隻身來到台灣求學後就落腳台灣，現在是婦產科及醫美的專業醫師相當優秀。張宇臻自小喜歡音樂律動、從4歲在父親精心栽培下學舞，曾多次獲得舞蹈比賽獎項，在學時期就因優異舞技、經常常代表學校及台灣參加國際演出，但在國慶典禮中表演還是頭一遭，覺得很榮幸也很開心。

移民署國慶花車舞蹈表演主題為「花與蝴蝶」，呼應花車上的蜂巢及各國國花，張宇臻將率領舞團化身成一群美麗蝴蝶，伴隨著移民署「培力新住民 邁向全世界」精神，展現多元文化及新住民之美。
 

【其他新聞】

► 讓派對再次偉大！　台首見「川普毒咖啡包」惡搞…警查5公斤毒原料

►北市環東大道死亡車禍！黃牌重機超車撞護攔　駕駛不治

►「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

► 何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底　被揭找阿姨嗆正宮內幕
21歲正妹自拍「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家
連千毅小編40字認了「有假包」！網朝聖心服：這樣也能掰！厲害
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「男生說帶妳去吃飯是請客或單純帶妳去」　她發問引討論：這才是我要的答案

要加量生菜！他一開麥香雞「光禿禿」秒客訴　超魔性回禮...網笑爛：報復嗎

桃機第三航廈簡化設計！拚明年中完成發包　林佳龍：這是最後一次機會

桃機地勤拖飛機「3天2撞」狂出包　限期不改善...民航局最重罰300萬

10日才發薪…LINE媽撒嬌「要吃土了」！母神回讓他哭死　網笑：鐵定親生

火車故障卡50分鐘！乘客亂吼全車驚逃　「德川家康」壯男這招神救援

一早5點叫熊貓！仙女妹「暖心舉動」：希望你喜歡　外送員門口僵化...喊謝謝

人夫電話偷訂溫泉飯店！入住前一天...Google行事曆「跳通知」嚇傻：露餡了

叫炸雞外送「代購吐司」被拒　客不放棄出奇招...網傻：哪家吐司這麼好吃

超愛3D Touch偷看訊息！裝忙妹看到已讀反質問　他一句魔性打臉…萬人笑炸

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

「男生說帶妳去吃飯是請客或單純帶妳去」　她發問引討論：這才是我要的答案

要加量生菜！他一開麥香雞「光禿禿」秒客訴　超魔性回禮...網笑爛：報復嗎

桃機第三航廈簡化設計！拚明年中完成發包　林佳龍：這是最後一次機會

桃機地勤拖飛機「3天2撞」狂出包　限期不改善...民航局最重罰300萬

10日才發薪…LINE媽撒嬌「要吃土了」！母神回讓他哭死　網笑：鐵定親生

火車故障卡50分鐘！乘客亂吼全車驚逃　「德川家康」壯男這招神救援

一早5點叫熊貓！仙女妹「暖心舉動」：希望你喜歡　外送員門口僵化...喊謝謝

人夫電話偷訂溫泉飯店！入住前一天...Google行事曆「跳通知」嚇傻：露餡了

叫炸雞外送「代購吐司」被拒　客不放棄出奇招...網傻：哪家吐司這麼好吃

超愛3D Touch偷看訊息！裝忙妹看到已讀反質問　他一句魔性打臉…萬人笑炸

3家純網銀未來「錢景」？　顧立雄估近年資產市占不超過1%

入監蹲苦牢突被通知當了爸　綠光男驚覺老婆偷吃產子怒提告

65歲醋男登門挽回70歲女友　拿菜刀怒砍床上的74歲小王

禁網＋建反恐警察基地？港府澄清：目前無計劃再啟緊急法

高材生「化骨水殺人」以為沒人知！16天破案如台版CSI　胸口細節成關鍵

波波維奇表態讚NBA主席是偉大領袖　「無畏經濟損失堅守言論自由」

糊塗女兒機車鑰匙忘記拔遭拷貝　2賊靠水費單偷包盜刷千元

上校通信指揮官浮報經費A錢　海軍揮刀拔官移送法辦

紅黑小蛇摸黑溜進茶廠！　一看竟是雨傘節近親「劇毒環紋赤蛇」

我錯了！陳致中臉書道歉　授大絕招「相助」韓國瑜拉抬民調救選情

生活熱門新聞

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

哈吉貝罕見暴壯　日專家：威力不減直撲

中山大「連儂隧道」8天就拆　因為市府要開罰

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

咖啡機會比長期外買便宜？網友揭真相

大雨特報！哈吉貝成「今年最強颱」首波冷空氣下周影響

妻想喝珍奶　夫買30元隱藏版！網暴動

老爸曬最貴側背包！網：一台中古車

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友：反而更安心

10日才發薪…跟媽撒嬌「要吃土了」！母神回讓他哭死

桃勤拖車出包　阿聯酋A380鼻輪受損

更多熱門

相關新聞

快訊／撕毀台大連儂牆！陸客遭強制驅逐出境

移民署今晚緊急將日前在台灣大學內撕毀連儂強標語、涉嫌觸犯刑法毀損罪的大陸觀光客李紹東強制出境，今（8日）晚間李紹東在移民署專勤隊人員押解下赴桃園機場搭機強制驅逐出境。移民署表示，李男行為違反我國法令規定，隨即對李男依法強制出境並管制5年內不得再入境。

做電腦斷層檢查　暴怒男突猛K醫師頭部遭訴

「美國軍官」來電半年　她瞞夫匯款險遭詐

醫師小三「床上約跑」正宮打掃抓包

陸生撕毀連儂牆　邱豐光：不再讓他們入境

關鍵字：

移民署新住民醫師

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

合照比OK手勢　環球影城員工開除

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

溫昇豪「羅浮宮千萬走秀」遭詐騙！難堪場面曝光

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面