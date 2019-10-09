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無意抓包「男友夜聊妹子」！她曝查勤密技：LINE通話紀錄…刪對話也沒用

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO用通話紀錄功能發現男友和別的女生半夜通電話。（圖／（左）記者李佳蓉攝、（右）翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在不管是訊息還是電話，許多人都用LINE來聯絡。一名女網友近日發現LINE可以翻找所有通話紀錄，不僅可以看到使用者和誰講過LINE語音，就算把對話紀錄刪掉，還是查得到通話紀錄，也說「該死的我就是這樣才發現我男友跑去跟其他女生講電話，而且都是在半夜的時候」，讓網友直呼「根本是查勤密技！」

這位女網友在《Dcard》貼出多張LINE截圖，分享查詢LINE通話紀錄的方法，首先「打開『設定』，點進去『通話』」，接著滑到最下方，會看到「顯示通話或LINE TODAY標籤」的選項，點下去後選擇「通話」，「接著就會跳出重新啟動LINE，然後就，噹啷～」

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▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲進到設定選「通話」，滑到下方選「顯示通話或LINE TODAY標籤」。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲接著選「通話」，再回到主頁就會看到下面標籤有一個變成通話。（圖／記者鄺郁庭攝）

只見原本「主頁、聊天」等5個選項列中，「TODAY」的部分就變成「通話」。原PO透露，「所有的通話記錄都會在這裡，順帶一提，就算把對話記錄都刪掉了，這裡還是會顯示通話記錄。」點其中一個人還會跳出視窗，顯示「時間、誰打給誰、講了多久」，都紀錄得一清二楚。

▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲所有LINE通話紀錄都在這裡。（圖／記者鄺郁庭攝）

原PO最後則說，「為什麼我會知道這個功能？該死的我就是這樣才發現我男友跑去跟其他女生講電話，而且都是在半夜的時候，唉……」之後也更新貼文，因為有人表示「這功能很久了」，原PO則說「我是不知道這功能推出多久了，就當挖掘功能囉，畢竟平常也不會用到，我也是最近才發現的。」

另外還有人問「封鎖對象能不能看到？」原PO回應「還是可以噢！」並打開其中一個對話人的視窗，「上面會有『解除封鎖』，就代表把對方封鎖了。」也有人反應「找不到記錄」，原PO就猜測「可能有換過手機或是重新下載賴之類的，我不是什麼達人，求達人來解惑！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲（左）封鎖人後，還是能看到通話紀錄。（右）「撥打時間、誰打給誰、通話時間」都詳細紀錄。（圖／翻攝自Dcard）

就有網友在留言處表示，「這很久了，剛出的時候我就知道ㄌ，所以都會乖乖刪哈哈哈哈哈，記得iphone要連手機裡面的通話紀錄順便刪喔！打賴一樣會有通話紀錄」，也幫大家整理「1.聊天室紀錄 2.Line通話紀錄 3.電話通話紀錄 4.電腦版上面也要留意一下」，說最快的方法還是用兩個LINE，「然後再用隱藏法把app圖示藏起來，要開的時候用搜尋的打開Line2，藏的安安全全，只是要注意重開機後還是會出現app圖示，完美又傑出的一手。」

看到貼文後，其他人紛紛留言，說這根本就是抓劈腿神技，「這招太猛了」、「妳們都在FBI上班嗎」、「可惡，太晚看到了，都分了無法抓了」、「我要拿來叫男友小心點哈哈哈」、「可以不要上熱門嗎」、「看來這篇文跟原子彈一樣，今晚不知有多少對要分了」、「我就是這樣發現前男友跟其他女生聊天的」、「是特務嗎」、「女生都是FBI。」

還有網友很擔心原PO的感情狀況，紛紛狂勸分手，原PO則表示「目前還沒攤牌」，也說男方之前就曾做過類似的事情，「第一次抓到的時候我們吵很凶，所以這次抓到，不想再重蹈覆轍」，會查勤的技能「都是被男友逼出來的」，也說她會好好思考接下來該怎麼辦。

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