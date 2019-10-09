超愛3D Touch偷看訊息！裝忙妹看到已讀反質問　他一句魔性打臉…萬人笑炸

▲有些人習慣用3D Touch先看一下訊息內容。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多iPhone使用者都會用3D Touch偷看別人傳來的訊息，然後等到忙完或想起來的時候，才會回訊息。一名男網友就發文表示，他有個女生朋友很喜歡用3D Touch看訊息、看完之後不讀不回，女方還很喜歡裝忙、假裝沒時間讀。有一次他已讀對方，就被質問「為什麼已讀我？」原PO一句神回讓其他人笑噴。

這位男網友在《Dcard》貼文，說他有個朋友很喜歡用3D touch看完（訊息）之後不讀不回，「我跟她出去也見證過她的犯案過程，而且她還很喜歡裝作很忙沒時間讀。」有一次對方傳訊息給他，因為懶得回所以原PO就已讀，「結果她就在那邊質問我為什麼已讀她，於是我就回她『因為我沒有3D touch』。」

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▲原PO神回對方「我沒有3D Touch」，讓網友笑翻。（示意圖／記者樓菀玲攝）

一句神回讓其他網友秒笑噴，超過1.8萬人按讚貼文，「哈哈哈哈哈直接打他臉」、「『可以不要3D TOUCH我嗎^^』我都直接傳這個貼圖」、「這回答滿分」、「剛剛在想像用超Rock的聲音講出原po的最後一句話，感覺超好笑的」、「3D Touch真的該死」、「這回覆很可以我喜歡。」

至於回訊息的習慣，網友也紛紛討論，有人也是會偷看訊息派，「我也是會看完不回的人QQ，但我都很明白的跟朋友說我不太喜歡聊賴」、「有差嗎？我也很喜歡這樣，超討厭回訊息（無意義的聊天之類的），都會先看一下，重要的就快回（急事），不重要的就有空再回。」

許多人則無法認同偷看訊息，「我覺得這樣的習慣真的很沒禮貌，特別是人家認真跟你說話，連回應都懶得回應」、「我朋友也是，他的解決方法是用錄音的（必看(｡•̀ᴗ-)✧）」、「其實不懂偷看的意義在哪欸！訊息不是看到有空就回嗎」、「我也見過犯案現場，跟你一毛一樣，而且還選人回，看到不用回的就已讀。」

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