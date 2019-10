海關人員看他護照嚇壞！　「1896年出生」健壯老翁竟是123歲超長壽人瑞

▲海關人員看到老翁的護照嚇壞。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度一名老翁日前過境阿布扎比機場(Abu Dhabi Airport),向海關人員出示護照時,護照上的出生日期竟然把對方嚇了好大一跳,因為外表健壯的他竟然高齡123歲,如果出生日期屬實的話,他有可能成為目前世界上最年長的人。

來自印度孟加拉邦Behala的老翁希瓦南達(Swami Sivananda),出生於1896年8月8日,日前預計從加爾各答搭機前往倫敦,沒想到在阿布札比轉機時,因為他的出生日期意外被發現是超長壽人瑞。

希瓦南達3年前曾被媒體報導,6歲就喪親的他,從小由靈性導師教導長大,外表看起來比實際年齡年輕10幾歲以上,他歸功於瑜珈、單身以及有紀律的生活,「我的飲食非常簡單,只吃水煮食物,不會放油和香料,並且避免喝牛奶和水果,生活中最重要的就是恪守紀律,任何人只要遵守飲食習慣、運動和禁慾,就可以征服一切。」

希瓦南達雖然很有可能是世界上最年長的人,但由於唯一的出生證明是寺廟紀錄,使得一直無法獲得金氏世界紀錄的認證,即使如此他已成為當地名人,而目前金氏紀錄中獲得最年長頭銜的人,是活到122歲的女子卡門特(Jeanne Louise Calment),最後於1997年過世。

A passenger’s passport caused stir with immigration officers at Abu Dhabi International Airport after it disclosed that the man’s age was 124

The passport claimed that Swami Sivananda was born in #Kolkata in the West Bengal state of India on August 8 1896https://t.co/smmeu8X2wb pic.twitter.com/KDjFm2qvdV