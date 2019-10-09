海關人員看他護照嚇壞！　「1896年出生」健壯老翁竟是123歲超長壽人瑞





▲海關人員看到老翁的護照嚇壞。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度一名老翁日前過境阿布扎比機場(Abu Dhabi Airport)，向海關人員出示護照時，護照上的出生日期竟然把對方嚇了好大一跳，因為外表健壯的他竟然高齡123歲，如果出生日期屬實的話，他有可能成為目前世界上最年長的人。

來自印度孟加拉邦Behala的老翁希瓦南達(Swami Sivananda)，出生於1896年8月8日，日前預計從加爾各答搭機前往倫敦，沒想到在阿布札比轉機時，因為他的出生日期意外被發現是超長壽人瑞。

希瓦南達3年前曾被媒體報導，6歲就喪親的他，從小由靈性導師教導長大，外表看起來比實際年齡年輕10幾歲以上，他歸功於瑜珈、單身以及有紀律的生活，「我的飲食非常簡單，只吃水煮食物，不會放油和香料，並且避免喝牛奶和水果，生活中最重要的就是恪守紀律，任何人只要遵守飲食習慣、運動和禁慾，就可以征服一切。」

希瓦南達雖然很有可能是世界上最年長的人，但由於唯一的出生證明是寺廟紀錄，使得一直無法獲得金氏世界紀錄的認證，即使如此他已成為當地名人，而目前金氏紀錄中獲得最年長頭銜的人，是活到122歲的女子卡門特(Jeanne Louise Calment)，最後於1997年過世。

A passenger’s passport caused stir with immigration officers at Abu Dhabi International Airport after it disclosed that the man’s age was 124

The passport claimed that Swami Sivananda was born in #Kolkata in the West Bengal state of India on August 8 1896https://t.co/smmeu8X2wb pic.twitter.com/KDjFm2qvdV — fairy queen (@akri2000) October 7, 2019



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