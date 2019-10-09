人夫電話偷訂溫泉飯店！入住前一天...Google行事曆「跳通知」嚇傻：露餡了

▲想偷偷去泡溫泉也不行。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pizabay）

記者周亭瑋／綜合報導

現代人的生活與科技綑綁，Google就是一例，一名男網友日前特地打電話訂飯店，就是不想讓訂房日程顯示在Google行事曆上，沒想到在入住前一天，竟跳出提醒通知，讓他瞬間毛骨悚然，驚呼「膩馬勒！會不會太扯？」

男網友7日在PTT提到，計畫10月8日泡溫泉的他，上禮拜就先上網查詢房間，有鑑於之前的經驗，若用訂房網就會被Google知道，進而自動同步到行事曆上，於是他確認價錢後，直接打電話到溫泉飯店訂房。

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怎料，千方百計想避免的悲劇還是發生了，7日當天，他無意間瞄了一下行事曆，上面竟出現「入住XX溫泉度假飯店」的通知，讓他不禁背脊發涼，驚恐地說「靠X勒！Google是在我手機裝竊聽器膩，重點是我老婆手機行事曆有同步我的Google帳號，這下不是全露餡了，現在刪除來得及嗎？Google會不會太誇張？等一下回家要怎麼解釋......。」

▲Google貼心提醒。（圖／翻攝自PTT）

po文一出，引起熱烈迴響，鄉民們紛紛回應，「過度無所不在的貼心，反而會令人不寒而慄」、「好像是一個無所不在的恐怖情人」、「下次訂房要留雅虎信箱，我上次出國也是」、「老婆在家磨刀」、「泡湯的照片會自動幫你做成故事集」、「自己同意的，真的有人不看條款」、「帶你老婆去不就好了」。

還有不少網友直言，「刷卡留下E-mail、刷卡通知，從這幾個管道更新行事曆」、「應該是寄到Gmail，Gmail貼心幫你處理了」、「隱私條款裡面有提到吧，我是覺得方便啦」、「明明第一次使用會有關閉選項」。

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