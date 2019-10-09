檢測試劑需求回溫　普生9月營收年增56.94％

▲普生總經理林孟德。（圖／普生提供）

記者姚惠茹／台北報導

精準醫療大廠普生（4117）今（9）日公布2019年9月合併營收達2,547萬元，較上月成長39.07％，較去年同期成長56.94％；累計今年前3季營收達7,023萬元，較去年同期成長37.57％。普生表示，主要是受惠東南亞、中東、台灣等檢測試劑客戶訂單需求回溫，帶動營運成長。

普生表示，今年以來公司持續進行檢測產品組合結構優化，同步加強各事業體營運績效表現，初步成果不僅反映在美國Danner Laboratory臨床實驗室的營運貢獻挹注上，累計今年前3季的營收比重大幅提升，同時還有來自沙烏地阿拉伯地區客戶針對B、C型肝炎以及愛滋病的檢測試劑訂單在全力衝刺下，拉抬銷售業績大幅提升，成為帶動今年前3季營收持續創高的重要關鍵。

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普生進一步指出，公司在肝病毒檢測、肝纖維化與肝癌等相關檢測業務上累積長達35年的研發和銷售經驗，並且擁有多項國際臨床試劑標準認證，產品更具有高檢測精準度以及生產成本上的競爭優勢，今年接獲新訂單需求持續放大，整體效益將有助於把成功經驗複製到其他第三世界國家，創造未來海外業務的良好成長動能。

展望第4季，普生看好今年公司在體外診斷及伴隨式診斷兩大業務上將有較為明顯的表現，除了海外業務仍將扮演今年貢獻整體營運的重要來源，受惠國內D型肝檢測納入健保全面給付，整體訂單能見度已經明顯開始快速增加，可望貢獻普生整體營運穩健成長。