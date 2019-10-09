蔡英文論文是真的！　LSE官方認證：1984年獲得法律博士學位

▲蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）



記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位屢遭外界質疑，即使蔡英文已親自搬出博士論文自證，並供民眾在國家圖書館內閱覽，但仍有論文造假訊息在網路上瘋傳。對此，LSE 8日發表官方聲明指出，蔡英文確實在1984年被授予法律博士學位，且當時的所有學位都是由倫敦大學所頒發。

LSE官方聲明指出，校方收到了許多校友對於蔡英文博士學位的疑問，依據LSE及倫敦大學的紀錄，蔡英文在1984年被授予法律博士學位無誤，論文也在第一時間送至倫敦大學議會大樓圖書館（Senate House Library）。

根據倫敦大學議會大樓圖書館的紀錄指出，已收到蔡英文的博士論文副本，並送至高級法律研究所（IALS），蔡英文的論文「Unfair trade practices and safeguard actions」也出現在IALS 1985年出版的索引文獻「Legal Research in the United Kingdom 1905-1984」中。

LSE表示，蔡英文最近還向LSE提供了論文的傳真副本—「Unfair trade practices and safeguard actions」，且可在圖書館閱覽室查閱。另外，蔡英文還向台灣國家圖書館提供論文副本電子檔供民眾瀏覽。

▲LSE官方聲明。（圖／翻攝自LSE官網）