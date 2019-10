挖到2200年法老古廟！埃及工人鑽井意外發現　上刻法老托勒密四世

▲ 尼羅河西岸的譚瑪市,意外發現一座法老托勒密四世的神廟。(圖/埃及文物部)

實習記者許祐誠/綜合報導

埃及索哈傑省(Sohag)於9月進行污水渠鑽孔工程時,建築團隊意外發現刻有文字的石碑,結果經考古學家認證後,發現竟然是有著2200年歷史、法老托勒密四世(Pharaoh Ptolemy IV)的神廟。

根據CNN報導,埃及文物部近日在臉書表示,指一建築團隊在北部譚瑪市(Tama)的Kom Shakau村進行鑽孔作業時,工人發現刻有托勒密四世名字等文字的石碑,隨後停止鑽孔作業,並通報相關單位。考古學家到現場進一步考察,發現遺跡中有不少刻字石碑,上面刻有法老托勒密四世(Pharaoh Ptolemy IV)的名字。

