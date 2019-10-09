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挖到2200年法老古廟！埃及工人鑽井意外發現　上刻法老托勒密四世

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▲尼羅河西岸的譚瑪市，意外發現一坐法老托勒密四世的神廟。(圖／埃及文物部)

▲ 尼羅河西岸的譚瑪市，意外發現一座法老托勒密四世的神廟。（圖／埃及文物部）

實習記者許祐誠／綜合報導

埃及索哈傑省（Sohag）於9月進行污水渠鑽孔工程時，建築團隊意外發現刻有文字的石碑，結果經考古學家認證後，發現竟然是有著2200年歷史、法老托勒密四世（Pharaoh Ptolemy IV）的神廟。

根據CNN報導，埃及文物部近日在臉書表示，指一建築團隊在北部譚瑪市（Tama）的Kom Shakau村進行鑽孔作業時，工人發現刻有托勒密四世名字等文字的石碑，隨後停止鑽孔作業，並通報相關單位。考古學家到現場進一步考察，發現遺跡中有不少刻字石碑，上面刻有法老托勒密四世（Pharaoh Ptolemy IV）的名字。

截至目前，考古團隊已經發現石灰岩結構的的南北牆、東西牆，以及西南邊的角落，上面刻有被鳥和花朵圍繞的尼羅河之神哈皮（Hapi）。現階段專家們致力於保護尼羅河西岸的遺址，這座神廟也是埃及在2019年的最大發現。

托勒密四世統治期間為西元前221年至201年，喜歡藝術和遊樂的他，不善於治理王國，而且根據文獻記載，他曾建造歷史上最大的人力船，據稱需要4000名人力使用40個槳才能前進。

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