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從反送中到莫雷事件：中美文明衝突下的「文化自信」之爭

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▲2019年NBA冠軍戰，麥考（Patrick McCaw）。（圖／CFP）

▲2019年NBA冠軍戰。（圖／CFP）

記者馬叔安／台北報導

火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺香港，陸方隨即予以批判與抵制，不僅央視要莫雷與火箭隊道歉，並停播所有賽事。一連串的風波，其核心其實是西方價值觀與中國文化體制的衝突，陸方為避免自身文化受到西方文明的同化與融合，勢必做出反制，上世紀末濫觴的「文明衝突論」，似乎正在成為現實。

「文明衝突論」於1993年夏季由美國哈佛大學教授塞繆爾·P·亨廷頓（Samuel Phillips Huntington）提出，其內容的核心包括「文明衝突將是未來衝突的主導模式」，而全球化不應該等於西化，經濟的區域主義增長。此外，隨著世界因通訊和交通的演進而變小，文化的接觸會產生摩擦。

亨廷頓相信，擁有相似文化的人與國家會產生融合，反之，不同文化下的人與國家將逐漸分離。其反對聲浪主要聚焦於在大國體系中，相較於文化，政經軍利益才是重要的因素，學說本身也沒有具體解釋為何會有對「文明」的忠誠。

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

大陸外交部發言人耿爽8日針對莫雷事件的回應是，「跟中方展開交流與合作，但卻不瞭解中國民意，這是行不通的。」無可否認，莫雷所代表的NBA是美國資本主義社會下的產物，換句話說，莫雷的言論意味著美國資本社會文化對中國輿論場的解讀甚至抨擊。

由此可見，大陸把NBA拒之門外的原因，除了其聲援「反送中」的政治層面因素，必定包括防止西方文明對中國當代政治文化的「錯誤解讀」，同時避免這類解讀對當下中美關係，乃至於經貿磋商造成負面的影響。

大陸近年來致力強調「文化自信」大陸國家主席習近平在十八大以來多次提到這個概念，並將其列入「四個自信」，他曾在2016年11月30日曾表示，「堅定文化自信，是事關國運興衰、事關文化安全、事關民族精神獨立性的大問題。」

▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲中美關係示意圖。（圖／路透）

以淵遠流長的中華文化作為人民家國認同的基礎，防止中華文明在與西方文明同化，進而在亨廷頓所預言的「相似文化融合論」中消逝，是中國大陸勢必要正視的戰略，這次對莫雷與NBA的抵制，可以理解為這個戰略的體現。

然而正如亨氏所云，世界變小後，文化的接觸勢必會產生摩擦，除了NBA與莫雷，可能即將同樣被大陸定性為「不了解中國民意」進而予以抵制的西方產物，恐怕還有得看。

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