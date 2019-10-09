分手財產談不攏！恐怖男氣炸...火燒前女友親戚車「遭判囚4年」

▲羅男因覺得分手財產分配不妥，氣憤將女友親戚的車燒毀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

北京一名羅姓男子前（2017）年與王姓前女友談分手，不過卻因為財產分配而發生爭執。隨後，羅男一氣之下，便買了一瓶酒精，將前女友親戚家的車點火燒毀。據悉，北京市平谷法院8日審理該案，最後以放火罪判羅男入獄4年，並且要求賠償近1.2萬人（台幣約5.1萬）給車主。

綜合陸媒報導，羅男是一名出租車（計程車）司機，事發前，他與前女友正在法院起訴分割共同財產一事。沒想到幾天之後，王女在家中上廁所時，突然聽到窗戶外面的轎車不停響動，隨後探頭往下看才發現，樓下的汽車尾部已冒出濃濃白煙，甚至開始起火，因此便趕緊通知家裡的人去查看情況。

據悉，王女透露，該輛車是親戚胡先生的，當時她聽到母親不斷喊叫，出去看時，車內已開始燃燒，後排座位的火燒得非常旺。事後，王女的家人透過監視器畫面看見，案發前的15分鐘左右，一名男子從該輛車旁邊跑過去，而男子正是羅男。

▲羅男與王女分手後鬧得不愉快。（示意圖／取自Pixabay）

過了22天，王女竟收到前男友傳來的簡訊，對方表示，「妳應該知道我是誰，妳想不想知道這2次事情是誰做的？想知道的話就回電話。」王女提到，「簡訊中所說的『2件事情』，一件指的是車被燒，另一件指的是有一次自己被車撞。」

羅男事後被捕時向警方表示，車是他燒的，與王女在一起生活十幾年，兩人分手後因財產分割鬧過很多次。他提到，自己知道王女家裡有一輛紅色POLO轎車，所以一氣之下便燒車洩恨。案發當天，他在醫療店買了一瓶酒精，隨後將該輛紅色轎車的玻璃砸碎，接著再將酒精倒入後座上，並用打火機點燃。

據悉，該案8日在北京市平谷法院審理，經認定，汽車被燒毀後的損失價值達1.15萬元（台幣約4.9萬元）。由於被害人陳述、證人證詞、現場筆錄等證據與羅男的供述均吻合，法院最後判決羅男入獄4年，並賠償近1.2萬人（台幣約5.1萬）給轎車車主。

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