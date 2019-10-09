「北韓朝鮮經貿文化情報」粉專7點打臉韓國瑜：爭大位請不要消費朝鮮

▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中華民國工商建設研究會8日在台北福華大飯店舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜到場參與。不過，韓國瑜致詞時提到，憂民進黨執政鎖國，「再往下一步，台灣就跟北韓一樣了」，話一出口再度引發歧視爭議。對此，關心朝鮮的臉書粉專「北韓朝鮮經貿文化情報」怒斥，「請不要消費朝鮮」。

頻頻失言的韓國瑜，這次致詞時又再度引發爭議。他提到，東協正式邀請澳洲、紐西蘭、中國大陸、南韓加入，總共16個國家加入關稅同盟，「台灣沒辦法加進去，再往下一步，台灣就跟北韓一樣了！整個被鎖住了！我們能不擔心嗎？所以我們必須突破現狀，未來台灣只有兩個字，『開放』。」

對瑜韓國瑜的「台灣變北韓」說法，長期關心台灣與朝鮮交流的臉書粉絲專頁「北韓朝鮮經貿文化情報」發文開嗆。貼文提到，「本報自創辦以來，本以提供最真實最即時的朝鮮訊息給台港澳新及各大洲華人區的朋友為己志，端正洗刷帝國主義對於朝鮮的不實消息為任務，促進台朝友好與經貿往來為圭臬，您對於朝鮮不友善的言論，說什麼『再封閉下去，台灣就跟北韓一樣』，本報想問，朝鮮怎麼了？」

「北韓朝鮮經貿文化情報」表示，在台灣無特定政治立場，若說有，也只有對朝鮮親善親愛，對韓國瑜對於朝鮮的輕視，特別提出七點內容回應。第一點，朝鮮民主主義人民共和國在全球擁有165個邦交國，在國內擁有二十餘座大使級館所，在各國同樣也有二十餘座大使館，「反觀台灣目前僅有十五個邦交國，如果您有當選總統，希望您可以帶領台灣突破外交被鎖狀態，不要多，恢復到20個就好。」

其二，「北韓朝鮮經貿文化情報」提醒韓國瑜，朝鮮於1991年即擁有聯合國席次，是正式的聯合國會員國。朝鮮可以在聯合國議場上與美國拍桌辯護本國權益，台灣只能靠若干邦交國代為出聲，豈可比擬？若擔心所謂台灣變成朝鮮，請在這件事情，向朝鮮看齊。

第三點，「北韓朝鮮經貿文化情報」稱，朝鮮是因為發展核武與長程彈道飛彈而受到聯合國制裁與美國制裁，在制裁禁令下，各國不得不暫停與朝鮮部份的經貿往來。並非是朝鮮主動鎖國，此邏輯希望韓國瑜陣營的外交政策擔當者提醒韓總統候選人。

「北韓朝鮮經貿文化情報」指出第四點，金正恩僅在2019年，以中型國家之地位，與美國總統川普、俄國總統普丁、中國國家主席習近平一對一會談，以小搏大，堅守立場，這點希望韓總統候選人自期能與朝鮮一樣，實國家之幸。

第五部分，「北韓朝鮮經貿文化情報」說明，朝鮮對於學童實施幼兒園到高中的學雜費全免，課後才藝學習的費用也全免。不知道台灣變成朝鮮，一樣有這些事情，一些花錢讓學童補習樂器的家長會有多開心。若能比照朝鮮辦理，也是德政一件。

第六點，「北韓朝鮮經貿文化情報」表示，朝鮮對於結婚的青年男女贈與70平方米的房舍（城市發給公寓、鄉村發給平房），人丁增加還會換到更大的房舍，反觀台灣青年畢業後，若無長輩蔭庇，則要當財團底下的房奴屋奴，試問，台灣在這點變得跟朝鮮一樣，好還是不好？

最後，「北韓朝鮮經貿文化情報」進一步指出，朝鮮在東南亞比台灣還罩，即使沒有加入東協圈 (包含其擴大的系統），朝鮮在這裡幾乎都有使領館。事實上的優惠，卻遠遠高於台灣目前所能享受到的。

「北韓朝鮮經貿文化情報」強調，以上七點要僅供韓國瑜參考，「您要選舉爭奪大位也好，要為民服務也好，請不要消費朝鮮，尤其是，你根本不懂朝鮮。朝鮮也許有些地方也如同世界其他國家一樣，有他的優缺點，但，您覺得朝鮮不如台灣的說法，有些言重了。」