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貿協董座黃志芳在WCIT發表演講　籲企業善用創新及數位科技

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▲▼貿協董做黃志芳在WCIT發表演講，籲企業善用創新及數位科技。（圖／貿協提供）

▲貿協董做黃志芳在WCIT發表演講，籲企業善用創新及數位科技。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會董事長黃志芳昨(7)日應邀擔任在亞美尼亞首都葉里溫舉行的第23屆世界資訊科技大會(World Congress on Information Technology, WCIT 2019)專題座談與談人，向近千位來自全球各地的科技業及企業家發表主題演講，主題「結合創意與企業家，打造美好未來 (Innovation & Entrepreneurship for a Better Future)」。

貿協指出，這場座談會由美國CNN國際知名主播Samuel Burke擔綱主持，討論「當創意遇到資金(Innovation meets Capital)」，包括美國加州柏克萊分校執行董事Caroline Winnett、區塊鏈技術Hedera Hashgraph前總裁Tom Trowbridge、全球著名創投公司Kapor Capital合夥人Ulili Onovakpuri、著名運動攝影設備品牌商GoPro副總裁Lusine Yeghiazaryan等。

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現場黃志芳引用數位海嘯來形容數位科技鋪天蓋地改變全球經濟面貌的力量，並強調每家企業都應把自己當作是一家科技公司來經營。

黃志芳表示，貿協就是一個全球性企業合作的多元平台，與全球科技界合作密切，辦理台北國際電腦展COMPUTEX、新創展INNOVEX等全球性科技、新創展覽，讓創意與企業家連結，實現理想，創造美好未來。他特別舉例台灣新創公司Ahamani將在印度推出的UrDa系統為例，該公司規劃在印度打造電動機車共享商業模式，如果成功，將可為印度民眾帶來移動便利性，同時解決交通擁擠、降低空氣污染環境，為即將成為全球人口最多國家的印度創造更美好的未來。

此外，黃志芳說，台灣地狹人稠，天然資源有限，但台灣企業具創新研發的精神，台積電也是我國最具創新科技產業的指標性代表。亞美尼亞人口僅有300多萬，無論歷史背景及國際處境也都與同樣是小國的台灣相似，勇於創新及突破困境也是兩國企業家共通的特性。

貿協更提到，世界資訊科技大會素有資通訊科技界「奧林匹克大會」的美譽，由全球83個資訊與通訊產業代表的世界資訊科技暨服務業聯盟 (World Information Technology & Services Alliance, 簡稱WITSA)，所發起的全球資訊科技與通訊高峰會議及B2B商機媒合交流活動。2019年世界資訊科技大會共有來自70個國家、2,500多位企業家、政府部門代表及投資者參加。本屆首度於亞美尼亞首都葉里溫舉辦。

過去WCIT主要於歐美國家舉辦，近年來亞洲數位經濟崛起，大會移師亞洲巡迴辦理，台灣則為亞洲啟航主辦國的第一站（2017年於台灣台北辦理），2018年則在印度海德拉巴舉辦。歷屆受邀出席擔任大會講師皆是全球資訊科技暨相關產業最具影響力的代表性人物，例如微軟創辦人比爾·蓋茲。

▼貿協董做黃志芳在WCIT發表演講，籲企業善用創新及數位科技。（圖／貿協提供）

▲▼貿協董做黃志芳在WCIT發表演講，籲企業善用創新及數位科技。（圖／貿協提供）
 

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