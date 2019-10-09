國慶煙火在屏東　先了解交管時間與路段避免塞車

▲屏東縣東港警分局執行「國慶煙火」勤務，將在前進指揮所設立「警察行動休息補給站」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2019國慶煙火」於10月晚間8點起，於高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，今年不僅是屏東縣繼12年前的大鵬灣後，再度籌辦國慶煙火，更是「歷屆施放時間最長的一次」，預計長達42分鐘，屏東縣東港警分局提醒想到屏東欣賞慶煙火的朋友，要先行了解交通管制的時間及路段，以免屆時遇到塞車或停車等問題而掃興。

▲警察行動休息補給站補給物品。

由於國慶煙火活動期間需大批警力、義警、民防及志工協助，且執勤時間相當長，東港分局體恤執勤同仁與協勤民力及志工辛勞，在前進指揮所設立「警察行動休息補給站」。

除警局提供便當及礦泉水外，補給站亦準備餅乾、麵包、飲料、水果，另準備行動補給包共150包，供路口執勤員警隨時補充能量維持體力，惟因經費有限，善心人士獲悉，提供該分局警察行動補給站各項物資，感謝員警平時維護地方治安、交通的辛勞付出。

東港警分局長劉清俊表示，感謝地方善心人士能夠力挺東港分局同仁對轄內治安及交通維護的付出，期許在重大活動期間展現各項服務精神，更期勉大家繼續與東港分局員警攜手努力，透過煙火活動期間安全維護工作及為民服務作為，讓民眾快樂賞煙火平安旅遊，體驗屏東之美。