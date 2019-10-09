我要被老婆宰了！比利時籍自行車環島客派出所求援　信差天使完成使命

▲比利時籍自行車環島客Michel離開前，開心與員警留下開心的合影，並感謝台灣警察的協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

比利時籍自行車環島客Michel，來台當「自行車環島客」，因網路與電話不通，一直無法與家鄉妻子聯絡，怕妻子擔心他在台安危，只好向市警六分局警方求助，最後由警方以電子郵件寫信報平安，並附上Michel在台照片，讓其遠在千里的妻子安心。



比利時籍自行車環島客Michel，來自靠近法國的Rongy小鎮，是個說法語的鄉村，雖然年事已高達70餘歲，腳因截肢而裝上義肢，仍不減其對台灣美麗風情的期盼，執意要獨自來台當「自行車環島客」。





10月7日下午5時許，比利時籍Michel神色慌張來到金華派出所，言談中夾雜英文與法文，值班員警林郁鈞研判是背包客問路，便請外事巡官許儷馨到所協助，許員耐心聽Michel娓娓道來，原來是其自10月1日到台後，網路與電話均不通，來台自行車環島期間，無法跟在比利時老婆Michelle聯絡上，擔心老婆會掛心其安危，如果沒有聯絡上，恐回國會「被老婆宰了」！

許員連忙瞭解Michelle的聯絡方式，Michel只能提供其email，許員便透過email幫Michel發出心中的掛念「Tout Ok. Essaierai Encore Demain？（法文，一切安好，明天會再嘗試與妳聯繫。）」，並附上一張「平安照」，Michel忐忑不安掛念之心，終於得以放下！

Michel隨即還開心的介紹自己身上穿的是上一個行程在印尼蘇拉維西買的傳統服飾，最後則請員警介紹台南負盛名之夜市，並請計程車載其去大東夜市逛。

Michel離開前，開心與員警留下開心的合影，許巡官表示如果是我們自己的家人失聯了，相信也會很掛心，能夠成為「信差天使」，完成另類的「國民外交」，心中感到相當充實，也提昇台南府城「宜居、移居」之觀光魅力。