欠了5萬還要賭！男瑞豐夜市玩德州撲克「遇到債主」　慘被強擄上車簽本票

▲高雄9日凌晨驚傳暴力擄人事件，警方獲報後隨即到場逮人歸案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄瑞豐夜市9日凌晨驚傳暴力擄人事件，3名惡煞疑似因債務糾紛，在鼓山區一永和豆漿店持棍棒及高爾夫球桿痛毆一名陳姓男子，完事後還企圖將他擄上車簽本票。所幸警方在獲報後及時到場逮人，男子順利獲救。

3名惡煞9日凌晨2時許在鼓山區華榮路與裕誠路口持棍棒毆打陳男，整段暴力擄人過程長達10分鐘之久，全程都被附近店家的監視器清楚記錄。過程中被追趕的陳男不斷被3名惡煞拿棍棒毆打，雖然一度脫逃，但在跑了近300公尺就又被追上，他雖不斷奮力抵抗，但仍寡不敵眾被強押上車；惡煞也完全不顧路人圍觀，將陳男往死裡打。

據了解，被毆的陳姓男子（27歲）與主嫌郭姓男子（46歲）有債務糾紛，陳男9日前往瑞豐夜市玩德州撲克時，恰巧被郭男遇見，郭男當場跟他索討台幣5萬元的債務，雙方談判過程中因意見不合發生肢體衝突，郭男友人尤男（38歲）及廖男（40歲）見狀立馬加入戰局。陳男見情勢不對立馬開逃，一路從瑞豐夜市逃到裕誠路與華榮路口，郭男追上後拿起長木棍及高爾夫球桿暴力痛毆陳男，欲將他強擄上車簽下本票。

▲高雄9日凌晨驚傳暴力擄人事件，警方獲報後隨即到場逮人歸案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報後立刻到場遏止暴力事件，當場將3名惡煞逮捕歸案。警詢後將涉案的郭男、尤男、廖男及陳男等人分別依妨害自由罪嫌及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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