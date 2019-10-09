獨／NBA中國賽再有活動取消　湖人、籃網下午上海統一開記者會

▲NBA上海賽去年舉行情況。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

美國NBA球隊火箭總管莫雷推特「撐香港」事件延燒，影響正於大陸上海舉行的湖人、籃網隊季前熱身賽行程。經《ETtoday 新聞雲》記者稍早向NBA中國官方窗口確認，今（9日）上午和中午，原定舉行的籃網隊媒體採訪、湖人隊訓練和NBA Cares活動全數取消，改由下午4點30分，兩隊統一於浦東出席記者會面對媒體。相關訊息稍晚將對外公布。

目前央視、騰訊等大陸媒體均宣布暫停轉播NBA中國賽賽事，NBA總裁肖華Adam Silver最近一次的公開聲明，仍表示不限制NBA雇員的言論自由，並將於明（10日）抵達上海，出席賽前記者會。

另外，原訂於昨日舉行的籃網隊NBA Cares活動，也因上海方小學婉拒取消。在今日活動方面，原定上午11點在上海奔馳中心，舉辦籃網隊公開訓練和媒體採訪，12到3點進行湖人隊訓練、NBA Cares活動，但如今已全數取消，改由兩隊同時參與下午於上海浦東舉行的記者會，而今日晚上的微博NBA球迷之夜活動，和明日晚上舉辦的NBA上海賽正式比賽，則均將照常舉行。

▼去年范冰冰的弟弟范丞丞等大陸藝人，出席NBA上海球迷日活動，但今年應火箭總管莫雷事件，包括范丞丞、李易峰在內等人，均表態不會出席今年的活動。（圖／記者陳政錄攝）