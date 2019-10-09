換季護膚保養帶動消費　麗豐9月營收月增43.8%再創新高

▲麗豐-KY董事長陳碧華（左三）。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137〉今（9）日公布9月合併營收5.34億元，月增43.8%，年增37.15%；今年前9個月累計營收37.21億元，年增14.88％，雙雙創下歷年新高。麗豐-KY表示，主要受惠於秋冬換季護膚保養需求帶動消費力道，搭配主題性宣傳行銷活動，推進「克麗緹娜」在中國大陸穩定成長貢獻。

麗豐-KY表示，受惠於主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟事業的穩健成長，並致力投入各種行銷策略活動、加強加盟主培訓，帶動「克麗緹娜」品牌形象及消費力道穩定升溫，截至9月底克麗緹娜全球加盟店數已達到4,824家，其中，中國大陸加盟店數為4,488家，營運可望逐季成長增溫。

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麗豐-KY進一步表示，針對消費者季節需求，近期集團強化包括保濕、敏感肌、增強肌膚防護力、受損皮脂膜等保養品宣傳，其中「法國圖朵拉蘊悅系列」從南法甄選原生草本植物萃煉植物修護精華，內含藥鼠尾草葉提取物、雨生紅球藻/蝦青素2大核心成份，可望對整體營運帶來正面的挹注。

展望今年第4季，麗豐-KY期待進入秋冬換季保養需求及新店出貨效益，應可穩定推升集團全通路的營業規模持續放大，並對全年的營運成果逐季穩健成長仍保持審慎樂觀的信心，並持續推動旗下「雅樸麗德」、「新美力電商平台」、「RnD美甲美睫」等各品牌通路穩健發展。