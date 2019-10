Twitter洩露用戶資料給廣告商　利用電話和信箱傳送「專屬廣告」

▲社群平台推特(Twitter)對於洩露用戶資料給廣告商的錯誤深表歉意。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳心怡/外電報導

Twitter今(9)日發聲明道歉,表示它們不小心將用戶所提供的電話號碼和電子郵件用於廣告目的。Twitter 在其網站上說明到,問題出在「量身訂製的受眾」廣告計劃上。

量身訂製的受眾群體是一種廣告平台,它允許廣告商基於他們自己的行銷方向來定位不同客群,方式之一是透過用戶的電子郵件和電話號碼,廣告商可在Twitter上傳其行銷列表,並搭配訊息與帳戶做匹配。

在這種情況下,Twitter將用戶出於安全目的所提供的電話號碼和電子郵件與廣告商的列表匹配,Twitter表示對此深感歉意。

Twitter補充說:「我們無法確定地說有多少人受到此影響,但是為了保持透明,我們想讓所有人都知道。自9月17日起,我們已經解這種問題,並且不再使用出於安全性目所收集到的電話號碼或電子郵件地址進行廣告宣傳。」

然而,這也不是社群媒體第一次犯這種錯誤。Facebook 去年承認,它利用用戶提供身份驗證的電話號碼進行廣告定位,最後也遭美國聯邦貿易委員會(FTC)開罰巨額罰款。

▼Twitter發聲明道歉。(圖/翻攝自推特官方帳號)

We recently found that some email addresses and phone numbers provided for account security may have been used unintentionally for advertising purposes. This is no longer happening and we wanted to give you more clarity around the situation: https://t.co/bBLQHwDHeQ