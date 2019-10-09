手機狂跳刷卡通知！妻一查見「2女1男激情片」...驚知中風夫豪撒7200萬養小三

▲杜男中風臥病在床手機卻狂響，妻子一看發現是刷卡通知，追查經揭他外遇。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

杜姓男子名下有不少房產，生活過得相當優渥，就連感情生活也非常精彩。2018年間杜男中風住院，但臥床期間他手機卻響個不停，杜妻好奇拿起手機，卻赫然發現是銀行的刷卡消費通知，再仔細追查，竟驚見丈夫與2名女子的激情影片，氣得一狀告上法院。此外，杜妻還發現，其中一名女子不但可以任意刷杜男的卡，名下竟還有杜男送給他的房子，讓她大為心碎，也另對女子刷卡部分提告偽造文書。

根據起訴書，年過半百的杜男因祖先留下大批遺產，且在台北也擁有不少土地，生活過得非常優渥，完全不愁吃穿，與妻子結婚快30年，平時相處融洽，幸福模樣羨煞旁人。然而，這一切在杜男中風後全變了調。

杜男2018年中風住院期間，手機響個不停，某日在醫院悉心照料的杜妻因好奇到底是誰一直傳訊，打擾丈夫休息，便拿起手機查看，發現竟是銀行的刷卡消費通知，且短時間內就刷了近10萬元。當下杜妻以為有人盜刷了杜男的卡，決定仔細追查，但這一看不得了，杜妻竟意外看見丈夫與女子的親密合照，甚至還有激情影片，誇張的是，還不只1人，而是2名女子在外伺候丈夫。

此外，黃妻還意外發現，杜男不但在桃園買了一間房送給其中一名刷卡的黃姓女子當愛的小窩，還經常到那裡與黃女恩愛；與另名顏姓女子則是經常到摩鐵開房間。本以為家庭幸福美滿的杜妻，在發現丈夫外遇後幾乎崩潰，氣得對2女提告妨害家庭，並提起民事侵害配偶權訴訟，對2女求償各100萬元；另外，杜妻也針對黃女盜刷信用卡部分在提告偽造文書。

黃女到案後表示，自己與杜男透過朋友聚會認識，2人交往20多年，但從來沒有逾越男女分際，是清白的。針對盜刷卡的部分，黃女辯稱，因她獨自扶養小孩，杜男不捨她辛苦，因此決定盡朋友之誼，申辦信用卡後授權給她使用，每月資助她30萬元，20年下來金額高達7200萬元。

不過，全案只有黃女一人說法，檢方不敢冒然採信，但沒想到，原本臥病在床的杜男竟奇蹟似的好轉，最後坐著輪椅出庭作證，但僅能用點頭、搖頭的方式回答檢方問題。

檢方最後靠著問問題，而杜男點頭、搖頭的方式確定他授權黃女使用信用卡，且也真的每個月給黃女30萬元，因此將黃女偽造文書部分以不起訴處分，而妨害家庭部分則還在偵辦中。

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