民眾黨不分區立委名單曝光「7男7女」　柯文哲憂沒跨5%門檻很丟臉

▲柯文哲受訪。（資料照／記者陳家祥攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲兼任民眾黨黨主席，日前公布第一波分區立委名單，也不排除以海選的方式找尋適合人才。對此，柯文哲受媒體專訪提及國會佈局及規畫，市府顧問蔡壁如則透露，不分區名單會找7男7女，剩下20席海選。

根據《中央社》專訪，柯文哲表示，對海選人才期望較高，因為會有意想不到的人，或許還能放入安全名單，也不諱言不分區名單上有蔡壁如，期待蔡壁如大戰民進黨立委柯建銘，因蔡壁如大嘴巴，密室協商結束後第一件事就是對外公告柯建銘的談話內容，還笑稱要幫蔡壁如買保險，避免被開槍。

民眾黨目前已推出8席區域立委，不分區立委則有幾個口袋名單，目前確定有柯文哲學生陳志瑜、大千醫院外科部主任馮啟彥、台經院所長孫智麗、銘宇興業有限公司董事長楊博宇，柯文哲說，前社會局長許立民也可入列，但蔡壁如說「不知道他要不要」。

柯文哲指出，鴻海創辦人郭台銘也會提供不分區立委人選，但雙方還在磨合，「急什麼？還可以談」，並預測2020選舉投票率會低於66%，這也是他憂慮所在，「如果低到60%，民眾黨說不定剩下2席、3席」。

柯文哲也說，有人估計民眾黨不分區可上6至10席，不過他卻覺得太過樂觀，但一定會全力以赴，只是若選到最後政黨票連5%都沒有，就很丟臉。

另外，區域立委是否跟郭台銘協調選區，柯文哲笑說，郭台銘目前只在新北市第10選區（土城、三峽）推李縉穎，「只推一個，要協調什麼？他想推就推啊，根本不用協調」。

民眾黨在台北市第5選區（中正、萬華）徵召市議員徐立信，將對上國民黨林郁方與無黨籍的林昶佐；柯文哲，對徐立信最抱希望，「一對一，林昶佐一定不會贏，所以我一點心理壓力都沒有，他本來就不會贏」，就如同台北市第7選區（松山、信義），民進黨許淑華若對上國民黨費鴻泰，許淑華一定不會贏。

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