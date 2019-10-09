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美對中祭簽證限制「鎖定鎮壓新疆官員」　家屬連帶受波及

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▲ 美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）。（圖／路透）

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國政府鎖定中國新疆議題再出手，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8日宣布，對涉嫌參與新疆鎮壓行動的中國官員祭出簽證限制，甚至家屬也可能連帶受到波及。該份聲明並未點名特定中方官員，也沒有透露實際受影響的人數，且官員表示，商務部所採取的行動無關10日登場的貿易談判。

綜合CNN、BBC、彭博等外媒報導，這份川普政府發布的聲明以「高度鎮壓」（highly repressive）來形容中國在新疆的作為，點出當局以拘留、大規模監視、對宗教文化嚴格控制與脅迫等動作來對待當地人民。

蓬佩奧8日宣布，美方將對參與新疆鎮壓行動的中國政府及共產黨官員祭出簽證限制，不論是該負起責任的人或拘留虐待的人都在範圍之內，且家屬也可能連帶面臨簽證限制。

蓬佩奧提到，美國呼籲中國即刻停止在新疆的鎮壓運動，釋放所有被任意拘留的人民，同時停下強迫居住在海外的中國穆斯林少數民族成員返回中國面臨不確定命運的動作。

這份聲明並沒有具體點名特定中方官員，也沒有說哪些人會成為美國政府鎖定的目標。美國國務院發言人表示，依據法律規定，簽證相關資訊屬於機密範疇，當局不會討論或披露該簽證限制政策的名單上有誰；另名國務院官員透露，已經有部分人士被列入名單。

在簽證限制政策宣布之際，美國才剛宣布把中國公安部門20間機構與8家公司行號列入出口管制實體清單，也就是所謂的黑名單，而背後原因與侵犯新疆人民人權有關。此外，美中新一輪貿易談判也將在10日登場，但國務院官員透露，此次的政策與美中貿易談判無關。

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▼ 美國商務部7日決定把中國公安部門20機構與8家公司行號列入貿易黑名單。（資料照／路透）

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