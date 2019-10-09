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誤用「安倍晉三賀電」遭日本打臉　國民黨：謝長廷好大喜功

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▲▼福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

▲福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

記者徐政璿／台北報導

台灣駐大阪辦事處福岡分處10月4日在今年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電以「中華民國」稱呼台灣，但遭到日方否認。國民黨9日表示，民進黨政府外交失能，連斷7個邦交國束手無策外，外交事務大搞烏龍，駐日代表謝長廷卻隱晦地暗示是外交突破，好大喜功之心，昭然若揭。主掌外交職能的蔡英文總統不應漠視外交體系的失格狀況，應採取明確的處置，讓外交系統回歸常軌。

國民黨強調，日本正副首相對我國慶酒會發出賀電，更署名稱呼「中華民國」，這是何等大事？駐日單位未詳實查證即公布賀電即是「失職」，駐日代表謝長廷不知分寸仍意圖攬功自喜即是「失格」，外交部長吳釗燮監督不力，毫無處置即是「失能」。國民黨表示，蔡政府的外交體系失職、失格又失能，始終未見有任何官員負起責任，我國的國際處境還要被民進黨政府糟蹋到何種境地？

國民黨表示，民進黨政府的外交作為頻頻出狀況，不思檢討改進，仍採取衝撞式外交，造成友我國家的困擾，被視為「麻煩製造者」卻不自知，對內則粉飾太平，或把責任推給對岸當局，將我國的外交困境當做提升蔡英文民調的籌碼，若讓蔡英文政府繼續主政下去，恐怕我國的國際空間將被民進黨消耗殆盡。

對此，行政院長蘇貞昌8日坦言，若真有首相賀電是何其重大的事，此事要查處。外交部發言人歐江安則表示，將遵照蘇貞昌的指示，依據查明結果，做必要的處置。

▼駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）2139730

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