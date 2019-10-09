國慶4天連假到彰化就對了　從早到晚活動接力不間斷

▲彰化縣政府邀民眾國慶4天連假到彰化一遊。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為歡慶國慶4天連假，彰化縣除了10日在員林市慶祝嘉年華活動外，11日至13日分別在伸港福安宮舉辦「2019彰化縣媽祖祈福文化節」，還邀請明華園戲劇總團孫翠鳳演出，黃俊雄布袋戲、公益晚會及溪州黑泥季等等，讓民眾從早high到晚，彰化縣長王惠美歡迎闔家秋遊彰化來體驗，過一個知性又難忘的國慶假期。

▲邀請黃俊雄掌中劇。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府安排2019國慶日在員林市舉辦，上午8點30分從員林國小開始，有許多彰化縣國高中職學校的校園樂隊、社區團體及社會處相關宣導隊伍一起行進表演，並在員林市繞街遊行。上午9點在員林公園有「交安體驗趣味探索」活動，邀請到東森yoyo的哥哥姐姐及小青蛙劇團來向孩子們宣傳交通安全，讓孩子們知道交通安全的相關知識，現場也設置情境模擬駕駛讓大家體驗。

▲溪州黑泥季將於12日登場。（圖／彰化縣政府提供）

11日早上集結在伸港福安宮集結13間媽祖神尊，舉辦首屆的「2019彰化縣媽祖祈福文化節」活動，晚間19時有明華園戲劇總團演出「雲中君」戲碼，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演，12日晚間19時由「轟動武林驚動萬教的」人間國寶布袋戲大師黃俊雄，真五洲掌中戲團演出「雲州大儒俠-史、藏風雲之儒俠再現」戲碼，13日晚間19時公益晚會由知名藝人許富凱、王彩樺帶來精彩演出。

另外12、13日在溪州公園還有「2019溪州提拔泥-黑泥好好玩」系列活動，國慶連假4天天都有精彩活動，讓你從早high到晚，彰化縣長王惠美彰化縣長王惠美邀請民眾連假4天一起在彰化，「從早High到晚 快樂平安歸」，慶祝中華民國「生日快樂」。

►岳母生日！女婿不能只請吃飯

【其他新聞】

►被酸只有國中畢業 林佳新轟民進黨瞧不起基層：只要我們的票而已

►埔鹽順澤宮「冠軍帽」4萬頂發到剩1萬頂 國慶再加碼送4千頂