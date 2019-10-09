屏東河濱公園「國慶燄火」勤務　內埔警準備好了

▲「國慶燄火」10日晚間即將在屏東河濱公園盛大舉行，內埔警分局已完成責任區的勤務勘察安排作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「國慶燄火」10日晚間即將在屏東河濱公園盛大舉行，為完備各項警衛工作，這 次燄火專案勤務由屏東、里港、東港、潮州及內埔等5個警分局共同執行。內埔警分局已完成責任區的勤務勘察安排作為，要讓前來觀賞的遊客能夠快快樂樂出門、平平安安回家。

▲▼內埔警方勘察責任區內勤務作為。

內埔警分局負責的範圍包含大同高中、機場北路劃設機車停放區、公車接駁區、光復路行人徒步區及凌雲路的接駁車專用道。該分局除8日召集各勤務人員進行勤前教育外，下午由分局長蔡耀順率領各任務編組及小區指揮官等現場會勘。

對於交通旅遊處策訂的交維措施，他一一再向各幹部叮嚀，對於可能出現的交通打結或定點壅塞的狀況，加派警力於前一路口進行疏導；另對於人車可能誤闖的建國路以東產業道路，要增設交通器材阻絕；而機車停放區研判可能會有騎士忘了拔鑰匙，該分局也將派遣志工手持警語牌提醒。

屏東市光復路、機場北路口以西10日14時即劃為接駁車專用道及行人徒步區，除了住戶外，汽車禁入；對於從屏東市區前來，騎乘機車的遊客，分局長呼籲遊客，可將機車停放在大同高中操場及機場北路（勝利路至大同路），就近在和平路藝術館或機場北路、大同路口搭乘接駁車（高屏大橋附近，建議停放堤防路），安心儘情欣賞國慶煙火。