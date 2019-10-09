我錯了！陳致中臉書道歉　8字狂轟韓國瑜16日開始請假走「平民土地之旅」

▲陳致中質詢韓國瑜。（資料圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜是否會請假專心跑選舉行程，高雄市民進黨議員陳致中稍早在臉書po出，表示自己錯了，因為之前說韓國瑜請假是在14跟15日，不過現在卻有媒體披露市長請假時間應該是在16日，所以，他錯了！同時寫下「始亂終棄，倒數計時」。

陳致中在臉書發文，表示自己「我錯了！不是14日、15日，而是在16日，始亂終棄，倒數計時」，同時附上了新聞連結，陳致中表示：「我們要呼籲韓國瑜市長，不要當腳踏兩條船，拋棄高雄政治的渣男，欺騙我們高雄兒女感情」，而且強調以媒體最新報導，韓市長確定在16日開始請假，屆時將會缺席市政總質詢，雖然市長只要跟行政院報備請假就可以，但是對279萬的高雄市民來說，將會駁回他請假申請，奉勸韓國瑜應該把心力放在高雄。

▲民進黨高雄市議員陳致中。（資料圖／記者蔣婕妤攝）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜何時開始請假專心選總統，引起各界關切。據陳致中引用的《聯合報》報導，韓將於16日起請假，走透全台22縣市，展開「平民土地之旅」，且他的全國競選總部地點落在高雄市，預定11月9日成立。韓也呼籲，2020年1月11日要靠神聖選票來改變台灣，希望大家不論是對總統或立委都能夠全力支持。

►「即日起，我退出老化黨。