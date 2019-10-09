連續與「未滿14歲」少女壞壞…還相約媽媽宿舍！法官竟拿前案證明減刑

▲「阿豪」（化名）與未成年少女相約在少女母親的員工宿舍內合意性交1次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，本案無關）

記者廖安莘／台中報導

台中一名男子「阿豪」（化名），於2017年間與當時僅13歲的少女合意性交2次。台中地院審理時，法官審酌被告有醫院精神鑑定證明，因此合併判他1年10月。未料，阿豪3個月後竟又與當時僅12歲的少女合意性交1次。法官考量阿豪坦承犯行，又與被害少女家屬以7萬元達成和解，甚至還拿前案之精神鑑定報告給予減刑，判處10月徒刑。

阿豪2017年5月10日在網路交友軟體認識當時僅13歲的少女「花花」（化名），2人聊過數次後，於同月12日及22日凌晨合意性交2次。

因花花於22日晚間徹夜未歸，她的哥哥察覺有異，經質問後發現上述情形，因此向阿豪提告。台中地院審理時，發現阿豪領有智能障礙證明，認為他的理解、思考及表達能力與常人顯有差異，複雜問題無法進行適當判斷，因此囑託醫院鑑定被告於犯罪時之精神狀態。經醫院鑑定後，認為阿豪有認知功能上的缺損，整體智能落在輕度智能不足的範圍。

然而，上述案件未與被害人達成和解，法官依2次性交罪各判1年6月徒刑，但考量被告有醫院精神鑑定證明，因此合併判刑1年10月定讞。

但阿豪卻又於同年8月，透過社群軟體認識當時僅12歲之少女，2人於8月16日下午，相約在少女母親的員工宿舍房間內合意性交1次。

台中地院審理時，後案的法官竟直接引用前案精神鑑定報告書，認為兩案僅相隔3個月，不可能從智能不足恢復正常，且考量阿豪坦承犯行並與被害家屬以7萬元達成和解，因此給予減刑，判處10月徒刑。

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